Савченко просить про охорону та конвой до Верховної Ради

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Затримана депутат Надія Савченко заявила, що свідки по її справі погрожують рідним. Крім того, вона наполягає, щоб її під конвоєм доправляли до Верховної Ради для участі у голосуваннях.

У вівторок суд розглядає клопотання про продовження арешту для Надії Савченко.

Погрози рідним

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Савченко спілкується з сестрою та матір'ю

Обвинувачення обґрунтовує необхідність утримання політика під вартою через те, що їй інкримінують важкі злочини, а також припускають, що вона може втекти.

Зокрема прокурори вказують, що пані Савченко може спробувати виїхати з України, адже у неї залишився закордонний паспорт.

На це захист відповів, що підзахисна готова була здати цей паспорт, однак правоохоронці його не вилучили.

Крім того, пані Савченко заявила, що її рідним погрожують свідки по її справі та попросила надати їм державну охорону.

При цьому, депутат не назвала, хто саме погрожує, щоб, за її словами, зберегти державну таємницю, але відзначила, що вони є працівниками українських спецслужб.

Доправити до парламенту

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Надія Савченко також вимагає, щоб їй забезпечили можливість виконувати функції депутата: відвідувати парламент та спілкуватися з виборцями.

"Забезпечте мені роботу. Є закон про Верховну Раду. Там є розпорядження дня народного депутата. Вивчіть його, прокурори. Влаштуйте мені доставку щоранку з СІЗО у Верховну Раду", - заявила депутат.

"Не можна конвою під купол - добре, стійте чекайте, поки я закінчу роботу. Влаштуйте мені доставку в комітети", - додала вона.

Пані Савченко також заявила, що не має кабінету для зустрічей з виборцями, а їздить і спілкується з ними по країні.

"Будь ласка, конвой, надайте мені таку можливість. Возіть мене. Хочете на автозаку - хай буде так! Хочете в наручних - хай буде так. Довозьте мене до людей, я буду спілкуватися і вирішувати їхні звернення. А тоді відвозьте мене назад у СІЗО", - наголосила Надія Савченко.

Політик запропонувала - якщо правоохоронці не можуть цього забезпечити, нехай її відпустять, зокрема, з електронним браслетом.

Надія Савченко запевнила, що не планує виїжджати з України.

Відмова від адвокатів

Копирайт изображения УНІАН Image caption Савченко вирішила відмовитися від адвокатів, які працюють на комерційній основі, й попросила безкоштовного захисту

Напередодні Надія Савченко відмовилася від усіх своїх адвокатів та попросила надати їй безкоштовного захисника.

Новим її адвокатом стала Юлія Ткач, яка мала ознайомитися з матеріалами справи, через що судове засідання по справі Савченко відклали до вівторока.

11 травня, стало відомо, що від співпраці з Надією Савченко відмовилися її адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай.

Вони це пояснили втручанням у справу її сестри Віри Савченко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віра Савченко

Сама Надія заявила, що не розуміє таких дій адвокатів та вважає їх спробою посварити її з родичами.

Згодом стало відомо, що Віра знайшла для Надії нового адвоката - Олександра Шадріна, який раніше вів справи екс-мера Слов'янська Нелі Штепи та Гната Кромського ("Топаза"), одного з очільників "Антимайдану" у 2014 році.

Утім, у понеділок Надія Савченко відмовилася і від його послуг.

Не кандидат на обмін

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Раніше СБУ заявила, що невизнана "ДНР" внесла керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана у списки для обміну заручників з Україною.

Сама Надія Савченко у понеділок заявила, що не думає, що її також включать до таких обмінних списків.

"Я не думаю, що є кандидатом на обмін. Але звернулася до Путіна з тим, щоб розблокувати процес обміну між Україною та Росією, та між окупованими територіями і Україною".

"Як ви думаєте, чи погоджуся я відсиджувати 22 роки в Росії, чи погоджуся відсиджувати довічно в Україні. Що там, що там - тюрма. Але Україна - це рідна земля. Хоча важко, коли тебе катує свій, а не чужий", - підсумувала вона.

Голодування

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Росії савченко голодувала більше 80 днів, в Україні вже - більше 50

Надія Савченко голодує з 23 березня - вже 53 дні.

Сестра Віра розповіла "Українській правді", що за цей час Надія втратила 17 кг.

"Вона була 85, зараз 68. Вона вживає активно вітаміни і деякі інші препарати, як кальцій кораловий у таблетках, оскільки їй зробили операцію на зубі. А приймати антибіотики без вітамінів не можна", - відзначила Віра Савченко.

Вона додала, що проблеми з зубами виникли ще з часів перебування у російській в'язниці.

У Росії Надія Савченко голодувала 83 дні. В Україні - вже 53 дні.

У квітні Надія Савченко на три дні припиняла голодування, щоб пройти допит на поліграфі - так їй порадили експерти-поліграфологи.

За їхніми словами, виснаження через голодування може спотворити результати.

17 квітня Надія Савченко пройшла допит на поліграфі.

Чи вплинуть його результати на розгляд справи - має вирішити суд.

"Якщо дані експертизи підтвердять її невинуватість, то вони будуть однозначно враховані у судовому рішенні. Це ляже в доказову базу або сторони захисту, або сторони обвинувачення. А вже суддя надасть відповідну оцінку", - розповів тоді один з адвокатів у коментарі УНІАН.

14 травня під час судового засідання на питання журналістів Надія Савченко заявила, що не відмовиться від голодування, адже "у тюрмі несмачно годують".

Справа Савченко

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко і затриманий голова "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан

8 березня 2018 року українські силовики затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана при виїзді з невизнаної "ДНР". У його мікроавтобусі виявили великий арсенал зброї, включно з мінометами і гранатометами. Самого Рубана передали СБУ.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді заявив, що до справи Рубана причетна Надія Савченко, яка планувала теракт в урядовому кварталі Києва.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (Хотіли - Ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", - заявив Юрій Луценко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко та Юрій Луценко у Верховній Раді

Надія Савченко підготовку теракту заперечила й заявила, що знала про стеження, тому вирішила піти на "політичну провокацію" СБУ і Генпрокуратури, щоб довести абсурдність звинувачень.

Насправді ж, заявила пані Савченко, вона боролася зі зловживаннями в армії та політичною корупцією, а також вела переговори про звільнення полонених.

22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. У той же день її затримала СБУ.

23 березня Надія Савченко оголосила голодування: "Я пройду весь цей шлях, який пройшла у Росії, коли мене катував ворог. Можу пройти шлях, коли буде катувати свій".

Тоді ж суд арештував її до 20 травня без права внесення застави.