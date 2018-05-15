МЗС відкликало консула, якого звинувачують в антисемітизмі

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова МЗС Павло Клімкін повідомив про відкликання консула України в Гамбурзі

Міністерство закордонних справ у понеділок відкликало з Гамбурга консула Василя Марушинця для дисциплінарної перевірки після звинувачень на його адресу в ксенофобії.

"Ми його вже відкликали для дисциплінарного розслідування. Маємо з'ясувати кожну деталь", - наголосив в ефірі телеканалу ATR міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що якщо підтвердиться те, що дипломат писав ксенофобські пости у соцмережах, в МЗС "немає шансів у таких людей".

Речник МЗС Мар'яна Беца повідомила, що пана Марушинця відсторонено від виконання службових обов'язків на час перевірки.

Минулого тижня в соцмережах оприлюднили скріншоти ксенофобських дописів у Facebook щодо угорців, євреїв, болгар, поляків та африканців, виправдання Голокосту та політики Адольфа Гітлера, начебто зроблені Василем Марушинцем у різні роки.

Павло Клімкін пообіцяв розібратися в ситуації.

"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ані в цивілізованому суспільстві, ані в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження", - написав він у Twitter 13 травня.

Водночас постійний представник України в ООН Володимир Єльченко не приховував емоцій, коментуючи звинувачення на адресу Василя Марушинця.

"Знав такого - справжній негідник! Не судіть Україну за такими, як він", - написав він у Twitter.

Пан Єльченко зазначив, що його дивує, як Василь Марушинець міг опинитися на роботі в МЗС.

"Він невідомо як потрапив в МЗС, кваліфікація - нуль. Ще в 2004 році мав бути звільнений, не пройшовши атестацію, але заховався за Майдан. Невже ж протягом майже 14 років ніхто цього не помітив та ще й відправили до Гамбурга?", - зазначив представник України в ООН.

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