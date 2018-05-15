У Києві різко піднімуть вартість проїзду в метро

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З 14 липня в Києві суттєво зросте вартість проїзду в міському транспорті, повідомила міська влада.

"Складатиме від 6,3 гривні - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень - за разову поїздку", - йдеться у повідомленні КМДА.

За словами заступника мера Києва Дмитра Давтяна, міська влада встановлює максимально низьку вартість проїзду саме для тих, хто користується транспортом постійно.

Вісім гривень сплачуватимуть пасажири, що користуються міським громадським транспортом іноді.

Чиновник наголосив, що наразі економічно обґрунтований тариф на перевезення одного пасажира у метро становить 8,27 грн, у наземному транспорті - 8,77 грн.

Реакція соцмереж

Люди вкрай негативно сприйняли цю новину. Користувачі соцмереж під постом КМДА про подорожчання вартості проїзду висловили свою критику.

"Ганьба, проїзд дорожчає, а якість обслуговування пасажирів ганебна, все лягає на плечі киян!!!!! У людей статки впали, співвідношення ціна та якість перевезення", - пише Галина Кириченко.

Інший користувач Наташа Мамчур пише: "Горе-управлінці все вирішують за рахунок населення. В Талліні проїзд для мешканців безкоштовний, і якось розвиваються, і колапсу ніякого не сталося".

"Тепер народ просто перестане платити, а контролерів просто почнуть бити, може, навіть ногами. І будуть абсолютно праві", - вважає Дмитро Сухов.

Значно менше позитивних коментарів.

"Правильно, а то колапс скоро буде, зарплати потрібно підвищувати водіям, дизель, електроенергія зростає", - пише Роман Войтенко.

Попереднє подорожчання

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В КМДА нагадали, що останнє підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня відбулось у лютому 2015 року.

А у 2017 році відбулось коригування окремих його складових.

"Із 2015 року в країні зросли тарифи на електроенергію - у 5,4 раза, вартість дизельного палива - у 1,5 раза, вартість шин - у 1,5 раза, індекс споживчих цін за вказаний період (2015-2017 рік) становить 183%", - каже Дмитро Давтян.

За його словами, нинішнє зростання є компромісним, і воно менше від необхідного.

Поки що не відомо, чи відбудеться слідом за подорожчанням вартості проїзду в громадському транспорті зростання тарифів приватними перевізниками.

ВВС News Україна подзвонила одному з найбільших перевізників у столиці "Ярослав-Авто".

"Ми тарифи найближчим часом не плануємо піднімати", - повідомили у компанії.

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