Депутата ВР вперше хочуть позбавити недотокранності через декларацію

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Сергій Дунаєв пройшов до Ради у 2014 році за 107-м виборчим округом у Луганській області

Генеральний прокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва.

Прес-секретарка пана Луценка Лариса Саган опублікувала копію подання до голови ВР Андрія Парубія.

За її словами, НАБУ і САП наразі ведуть досудове розслідування проти пана Дунаєва за статтею Кримінального кодексу про декларування неправдивої інформації.

Ця стаття передбачає покарання до двох років позбавлення волі із забороною займати певні посади на термін до трьох років.

В "Опозиційному блоці" вже назвали подання генпрокурора Луценка до Ради "політично вмотивованим". Про це, зокрема, заявив співголова фракції "Опоблоку" Юрій Бойко.

За словами пана Бойка, у НАЗК не було запитань до декларації Сергія Дунаєва.

Сергій Дунаєв пройшов до Верховної Ради на виборах 2014 року за 107-м виборчим округом у Луганській області. Він також є членом парламентського комітету із питань запобігання і протидії корупції.

Верховна Рада раніше неодноразово позбавляла - частково чи повністю - недоторканності депутатів. Серед них - Олександр Онищенко, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Олесь Довгий, Михайло Добкін, Вадим Новинський та Надія Савченко.

Проте прокуратура вперше просить Раду дозволу притягнути до відповідальності депутата парламенту саме через декларацію.