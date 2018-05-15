Копирайт изображения Frank Micelotta Image caption Том Вулф був піонером "нової журналістики" у літературі

У Нью-Йорку у віці 88 років помер американський журналіст і письменник, автор бестселлерів "Багаття амбіцій" і "Потрібна річ" Том Вулф. Це підтвердив його агент.

Том Вулф був піонером "нової журналістики" - літературного напрямку, що постав у США у 1960-70-ті роки, який протиставляє суб'єктивне, часто ексцентричне бачення автора традиційному об'єктивному журналістському підходу.

Вулф також був автором культового документального роману "Електропрохолоджувальний кислотний тест".

Його книга "Нова журналістика", опублікована у 1973 році, зібрала тексти таких авторів, як Трумен Капоте, Гантер С. Томпсон та Норман Міллер.

Роман "Потрібна річ" про перших американських астронавтів був екранізований у 1983 році з Семом Шепардом, Деннісом Квейдом і Едом Гаррісом у головних ролях.

А сатиричний роман "Багаття амбіцій" про Нью-Йорк 1980-х років адаптували у фільм у 1990 році - у ньому знявся Том Генкс.

Вулфу належить авторство багатьох ідіом, наприклад, фрази "радикальний шик", яким зневажливо позначають претензійну демонстрацію ліберальних поглядів.

Йому належить цитата: "Я думаю, кожен момент життя людини - якщо вона не помирає від голоду й не перебуває у небезпеці - продиктований тривогою про власний статус".

Редактор газети New York Times назвав смерть Вульфа "кінцем епохи".

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