Новий фільм Трієра обурив глядачів у Каннах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ларс фон Трієр не з'являвся у Каннах з 2011 року після своїх неоднозначних коментарів про Гітлера

Режисер-провокатор Ларс фон Трієр знову опинився під шквалом критики після показу його нового фільму "Будинок, який збудував Джек" у Каннах. Десятки людей під час сеансу залишили кінозал.

У стрічці актор Метт Діллон грає архітектора Джека - серійного убивцю, який у вкрай жахливий спосіб убиває кількох жінок і дітей. Одну з ролей у фільмі також зіграла акторка Ума Турман.

Один із критиків - репортер Роджер Фрідман - назвав стрічку "мерзенною": "[Цей фільм] ніколи не мав вийти. І актори теж винні". Інший кінокритик написав у Twitter: "Вульгарно. Претензійно. Блювотно. Болісно. Жалюгідно".

Скандальне повернення

Сім років тому Ларсу фон Трієру заборонили з'являтися на Каннському фестивалі за його коментарі на прес-конференції до стрічки "Меланхолія". Данський режисер тоді зайшов надто далеко, пожартувавши (як він сам потім виправдовувався) про свої буцімто нацистські погляди.

Цьогорічний Каннський фестиваль став для нього першим після багаторічної заборони.

Та, схоже, обурення довкола "Будинку, який збудував Джек" може переважити навіть те, яке викликали слова режисера у 2011 році.

У одній зі сцен стрічки убивця Джек калічить свою подружку зі словами: "Чому завжди винен чоловік… Якщо ти народжений чоловіком - ти народжений бути винним. Подумай лиш, яка це несправедливість".

У іншій сцені він намагається зробити опудало із тіла однієї зі своїх жертв. Крім того, у стрічці з'являються зображення Гітлера та інших масових убивць-диктаторів.

За словами репортера журналу Variety Раміна Сетудеха, понад 100 глядачів залишили кінозал під час показу у Каннах.

Напередодні показу продюсер "Будинку, який збудував Джек" розповів оглядачу ВВС: "[Фільм] не надто кривавий. Звісно, там є кілька сцен, які можуть шокувати, але їх дуже мало і вони дуже короткі. Він більше про психологічну сторону зла. Я думаю, реакція на фільм буде значною".