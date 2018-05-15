Сутички в секторі Газа: Ізраїль і палестинці обмінялися звинуваченнями в ООН

Копирайт изображения EPA Image caption У вівторок родичі ховали загиблих напередодні у сутичках у секторі Газа

Ізраїльський та палестинський посли до ООН обмінялися гострими заявами на засіданні Ради безпеки, що пройшло на тлі нещодавніх смертельних сутичок у секторі Газа.

Напередодні - у день відкриття посольства США у Єрусалимі - у сутичках із ізраїльськими військовими загинули 58 палестинців. Ці сутички, що були найкривавішими в цьому регіоні з 2014 року, стали кульмінацією тижневих протестів.

Палестинський посол у ООН заявив про "злочин проти людяності", тоді як представник Ізраїлю звинуватив правлячий у секторі Газа рух Хамас у триманні власних людей заручниками.

Що заявили в ООН Ізраїль і палестинці?

Термінове засідання ради безпеки розпочалося хвилиною мовчання за загиблими у Газі в понеділок й "іншими, хто загинув внаслідок конфлікту, що надто довго затягнувся", як заявила чина голова Радбезу, представниця Польщі Йоанна Вронецька.

Після заяв деяких інших країн, палестинський і ізраїльський представники обмінялися гнівними звинуваченнями.

"Ми у найвиразніших формулюваннях засуджуємо огидну різанину, вчинену Ізраїлем у секторі Газа", - заявив палестинський посол Ріяд Мансур.

Він закликав Ізраїль припинити військові операції, а також розпочати прозоре міжнародне розслідування того, що він назвав "брутальним нападом Ізраїлю на палестинський народ, який висловив свій спротив".

Він назвав події у секторі Газа "злочином проти людяності".

Палестинський посол також розкритикував ООН за те, що та не проводила розслідувань у минулому: "Скільки ще палестинців має загинути, перш ніж ви вжиєте заходів? Чи вони заслуговують померти? Чи заслуговують діти, аби у них відбирали батьків?"

Тим часом Денні Денон, посол Ізраїлю в ООН, заявив, що події у секторі Газа "не були демонстраціями, не були протестами, це були жорстокі заворушення". Він заявив, що Хамас "тримає людей Гази у заручниках".

"Вони підбурюють людей до насильства, ставлять якомога більше цивільних на лінію вогню, щоб максимізувати кількість загиблих, а потім звинувачують Ізраїль і йдуть жалітися до ООН. Вони грають у смертельну гру ціною невинних дітей", - заявив посол Ізраїлю.

Він додав: "Коли вони кажуть день гніву - то мають на увазі день тероризму; під правом повернення мають на увазі знищення Ізраїлю; а під мирними протестами розуміють підбурювання і насильство".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Ізраїльська поліція застрелила понад півсотні демонстрантів, серед загиблих є діти.

Що казали інші країни?

Посол США в ООН Ніккі Гейлі стала на захист застосування Ізраїлем сили. "Жодна країна у цій кімнаті не вчинила б із більшою стиманістю, ніж Ізраїль". Вона заявила, що США "висловлюють жаль через людські втрати", але покладають відповідальність за це на Хамас. "Не дайте собі помилитися, Хамас задоволений результатами учорашнього дня", - заявила пані Гейлі.

Німеччина, Британія, Ірландія й Бельгія закликали до незалежного розслідування подій у секторі Газа.

Туреччина попросила посла Ізраїлю тимчасово залишити країну. Ізраїль зробив те ж саме із турецьким консулом в Єрусалимі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у телефонній розмові прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що цивільні мають право на мирні протести.

Кувейт готує документ, у якому заявляє про намір "надати міжнародний захист цивільним".

Що відбувалося у Газі у вівторок?

У вівторок у секторі Газа пройшли похорони 58 загиблих палестинців. За даними палестинської влади, ще близько 2700 людей зазнали поранень у сутичках у понеділок.

Попри побоювання щодо поновлення сутичок, у секторі Газа в цей день здебільшого було спокійно.

Сутички у понеділок стали кульмінацією тижневих протестів у секторі Газа.

Консульство США, що у перший час діятиме як посольство США в Єрусалимі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Консульство США, що у перший час діятиме як посольство США в Єрусалимі

Відкриття посольства США у Єрусалимі того дня було приурочене до 70-ї річниці створення держави Ізраїль.

Статус Єрусалима є ключовим елементом конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Суверенітет Ізраїлю над Єрусалимом не визнаний міжнародною спільнотою.

Ізраїль окупував Східний Єрусалим в 1967 році, цей крок не визнали у світі, проте 2017 року Дональд Трамп почав робити кроки у цьому напрямку.

З 1967 року Ізраїль збудував у Східному Єрусалимі десятки поселень, в яких живе близько 200 тисяч євреїв. Міжнародна спільнота сумнівається у легальності цих поселень. Багато країн мали посольства в Єрусалимі, проте закрили їх після ухвалення в 1980 році Ізраїлем закону про визнання міста столицею.