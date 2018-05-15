КНДР скасувала переговори із Південною Кореєю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Південнокорейський винищувач F-15K злітає із американської авіабази у південнозахідному портовому місті Кунсан у рамках навчань Max Thunder

Північна Корея скасувала переговори на найвищому рівні із Південною Кореєю, розлютившись військовими навчаннями останньої зі США, повідомили державні ЗМІ КНДР.

Державна новинна агенція назвала навчання "провокацією" і репетицією вторгнення.

Пхеньян також застеріг США про долю історичної зустрічі між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом, що запланована на 12 червня.

У березні Дональд Трамп здивував світ, прийнявши запрошення від Кім Чен Ина. "Ми обидва спробуємо зробити це особливим моментом для світового миру!" - написав американський президент тоді у Twitter.

Минулої п'ятниці близько 100 військових літаків, зокрема бомбардувальники B-52 і винищувачі F-15K, розпочали щорічні спільні навчання США і Південної Кореї Max Thunder.

Сеул і Вашингтон наполягають, що такі навчання проводяться виключно в інтересах оборони і ґрунтуються на угоді про взаємну оборону від 1953 року. Країни також наполягають, що такі навчання необхідні задня посилення готовності на випадок несподіваної зовнішньої атаки.

Скасовані Пхеньяном переговори були погоджені раніше цього тижня і мали пройти у Пханмунджомі, військовому поселенні, розташованому у демілітаризованій зоні між КНДР і Південною Кореєю.

Представники обох країн планували обговорити заходи із втілення попередніх домовленостей, укладених на саміті 27 квітня.

Тоді у підсумку переговорів Кім Чен Ин і Мун Чже Ін із Південної Кореї домовилися співпрацювати, аби очистити півострів від ядерної зброї. Вони також погодилися працювати над тим, аби замінити угоду про припинення бойових дій, що позначила кінець Корейської війни у 1953 році, реальною мирною угодою вже цього року.