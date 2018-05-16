American Airlines заборонили брати на борт жаб, кіз та їжаків

Копирайт изображения Reuters Image caption "Заспокійливого" павича не пустили на літак United Airlines на початку цього року

Авіакомпанія American Airlines заборонила своїм пасажирам з 1 липня летіти з жабами, їжаками та козами, навіть якщо вони потрібні "для емоційної підтримки".

Останнім часом авіакомпанії дозволяють пасажирам з психічними або емоційними проблеми безкоштовно брати на борт тварин, які їх заспокоюють.

У вівторок авіакомпанія опублікувала нову політику у зв'язку зі збільшенням кількості людей, які летять з такими тваринами на борту.

Крім розширення списку заборонених тварин, перевізник також вимагатиме лікарську довідку для будь-якої тварини.

Тваринам з бивнями заборонять польоти, але мініатюрним коням ні.

Таким чином, вказані тварини розширюють список заборонених авіакомпанією. До нього вже входять амфібії, павуки, кози, змії, "не домашні птахи", тварини з неприємним запахом або брудні тварини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жаб вже не можна перевозити на літаках American Airlines

Також заборонені рептилії, їжаки, комахи та гризуни. Крім того, до списку потрапили тварини з бивнями, рогами або копитами (за винятком мініатюрних коней).

"На жаль, недосвідчені тварини можуть призвести до проблем безпеки для нашої команди, наших клієнтів та службових собак на борту нашого літака". - йдеться в заяві American Airlines з цього приводу.

Раніше до схожої політики вдалися авіакомпанії Delta та United.

За повідомленнями компаній, минулого року запити на подорожування з тваринами в салоні літака зросли на 75%, до 76 тисяч.

American Airlines відзвітували, що в них відбулося збільшення таких ситуацій більш ніж на 40% у 2017 році в порівнянні з попереднім.

Тепер компанія планує навчити співробітників у спілкуванні з пасажирами виявляти класифікацію тварини.

Тварини в повітрі

Авіалінії дозволили деяким пасажирам з емоційними або психічними проблемами брати на борт тварин, які залучені до терапії.

Однак кількість тварин "для емоційної підтримки" за останні роки зростає. А це наштовхує на думку, що люди зловживають системою.

2014 року жінку на рейсі US Airways супроводжувала свиня на прізвисько Хобі. Тварина випорожнилась і розверещалась, перш ніж літак злетів.

Мандрівниця Джоді Смоллі з Сіетла облетіла шпальти видань, коли взяла індичку на передріздвяний рейс додому 2015 року.

Циніки були здивовані, дізнавшись, що незабаром птах летів рейсом назад - і навіть у спеціальних підгузках для птахів.

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