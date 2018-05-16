American Airlines заборонили брати на борт жаб, кіз та їжаків
Авіакомпанія American Airlines заборонила своїм пасажирам з 1 липня летіти з жабами, їжаками та козами, навіть якщо вони потрібні "для емоційної підтримки".
Останнім часом авіакомпанії дозволяють пасажирам з психічними або емоційними проблеми безкоштовно брати на борт тварин, які їх заспокоюють.
У вівторок авіакомпанія опублікувала нову політику у зв'язку зі збільшенням кількості людей, які летять з такими тваринами на борту.
Крім розширення списку заборонених тварин, перевізник також вимагатиме лікарську довідку для будь-якої тварини.
Тваринам з бивнями заборонять польоти, але мініатюрним коням ні.
Таким чином, вказані тварини розширюють список заборонених авіакомпанією. До нього вже входять амфібії, павуки, кози, змії, "не домашні птахи", тварини з неприємним запахом або брудні тварини.
Також заборонені рептилії, їжаки, комахи та гризуни. Крім того, до списку потрапили тварини з бивнями, рогами або копитами (за винятком мініатюрних коней).
"На жаль, недосвідчені тварини можуть призвести до проблем безпеки для нашої команди, наших клієнтів та службових собак на борту нашого літака". - йдеться в заяві American Airlines з цього приводу.
Раніше до схожої політики вдалися авіакомпанії Delta та United.
За повідомленнями компаній, минулого року запити на подорожування з тваринами в салоні літака зросли на 75%, до 76 тисяч.
American Airlines відзвітували, що в них відбулося збільшення таких ситуацій більш ніж на 40% у 2017 році в порівнянні з попереднім.
Тепер компанія планує навчити співробітників у спілкуванні з пасажирами виявляти класифікацію тварини.
Тварини в повітрі
Авіалінії дозволили деяким пасажирам з емоційними або психічними проблемами брати на борт тварин, які залучені до терапії.
Однак кількість тварин "для емоційної підтримки" за останні роки зростає. А це наштовхує на думку, що люди зловживають системою.
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