Унікальний діамант Farnese продали в Женеві за 6,7 млн доларів

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Унікальний блакитний діамант Farnese Blue продали на аукціоні в Женеві за 6,7 млн доларів.

Цей дорогоцінний камінь останні 300 років перебував у королівських будинках Європи.

Діамант Farnese Blue був весільним подарунком для Єлизавети Фарнезе - доньки герцога Пармського. Вона вийшла заміж за Філіпа V у 1715 році.

Потім унікальний камінь переходив через покоління, подорожуючи з Іспанії до Франції, Італії та Австрії.

Діамант вагою 6,1 карата видобули на індійській шахті Голконда.

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Його продали на четверту хвилину торгів.

"Ми очікували хорошого результату - почали з 3,5 млн доларів і закінчили з 6,7 млн доларів. Це перевищило наші очікування", - сказала ювелірний спеціаліст Даніела Маскетті.

Особистість нового власника поки не відома.

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