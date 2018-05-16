Вчені з'ясували причину синдрому, що спричиняє безпліддя

Копирайт изображения Getty Images Image caption Синдром полікістозних яєчників є поширеною причиною безпліддя

Поширена причина жіночого безпліддя - синдром полікистозних яєчників - може бути пов'язана з гормональним дисбалансом до народження, з'ясували дослідники.

Дослідники змогли вилікувати його у мишей, а клінічні випробування в жінок мають розпочатися пізніше цього року, повідомляє New Scientist.

На синдром полікістозних яєчників страждає кожна п'ята жінка у світі.

Він впливає на роботу жіночих яєчників. Симптоми включають нерегулярні менструації та складність завагітніти.

"Це, безумовно, найпоширеніший гормональний стан, який вражає жінок репродуктивного віку, але йому не приділяли великої уваги", - розповів New Scientist Роберт Норман з університету Аделаїди в Австралії.

Що таке синдром полікистозних яєчників?

Симптоми включають:

Нерегулярні менструації або їхня відсутність, що означає, що яєчники нерегулярно продукують яйцеклітини

труднощі завагітніти

надмірне зростання волосся, викликане надлишком тестостерону

збільшення ваги

жирна шкіра та поява вугрів

Проте понад половина жінок із цим синдромом не мають симптомів взагалі.

Дослідники Французького національного інституту здоров'я та медичних досліджень (Inserm) виявили, що синдром може виникати до народження через надмірну концентрацію в утробі матері антимюллерового гормона (АМГ).

Вони виявили, що вагітні жінки з синдромом полікистозних яєчників мають вищий на 30% рівень гормону, ніж за звичай.

Вчені бажали перевірити припущення, що викликані синдромом труднощі у вагітності в матерів можуть викликати в майбутньому схожу ситуацію в їхніх доньок.

Вони ввели антимюллерів гормон вагітним мишам, і коли їхні нащадки виросли, з'ясувалося, що вони мають багато симптомів синдрому полікістозних яєчників, зокрема, нерегулярну овуляцію та проблеми з вагітністю.

Надлишок гормону надмірно стимулював клітини мозку, які підвищують рівень тестостерону.

Після лікування препаратом, який контролює рівень гормонів у жінок - цетрореліксом - в піддослідних мишей припинилися симптоми синдрому полікістозних яєчників.

"Це може бути вдалою стратегією для відновлення овуляції та, зрештою, збільшення частоти вагітності у жінок", - розповів New Scientist Паоло Джакобіні, група якого проводила дослідження в Inserm.