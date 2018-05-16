Підкорення Евересту: двоє українців занедужали на спуску

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На цьому тижні група українських альпіністів підкорила Еверест. Але без пригод не обійшлося.

За повідомленням туристичного клубу "Кулуар", який організовував сходження, українці вийшли на найбільшу в світі вершину 14 травня.

Копирайт изображения Facebook Тарас Поздній

"Це буде вирішальний штурм. Чотири-п'ять днів ми проведемо на горі", - написав один з альпіністів Тарас Поздній напередодні сходження на своїй сторінці у Facebook.

Група з чотирьох ураїнців таки дісталася вершини, однак на спуску в деяких виникли проблеми.

Важкий спуск

Копирайт изображения Facebook Тарас Позднsй

Відомо, що під час спуску з вершини стан здоров'я двох альпіністів погіршився.

Це - Тарас Поздній та Роман Городечний. Останній, за повідомленнями ЗМІ, став першим львів'янином, який підкорив цю вершину.

16 травня їх забрав вертоліт з другого базового табору, який доставив альпіністів до міста Лукла (Непал). "Стан їх не критичний", - повідомили в "Кулуарі".

Після цього альпіністів мали доставити в Катманду, де вони мають пройти детальне медичне обстеження.

Львівська активістка Наталія Шелестак написала у Facebook, що з альпіністами вже все добре і розмістила їхні фото в соцмережі.

BBC News Україна спробувала поспілкуватися з Тарасом Позднім у Facebook. Він написав: "Ми чекаємо на вертоліт і поки точно не знаємо, що там з обстеженнями".

Коли ми спитали його про подробиці цього сходження, Тарас відповів, що має обморожені пальці, тому йому складно писати.

Перші підкорення вершини

Вважають, що перше успішне сходження на Еверест, висота якої 8848 метри, здійснили 29 травня 1953 року шерп Тенцинг Норгей і новозеландець Едмунд Гілларі.

У травні 1982 року Еверест підкорили 11 альпіністів радянської експедиції. Серед них - двоє українців Сергій Бершов та Михайло Туркевич.

За даними Вікіпедії, понад 250 людей загинули при спробах сходження на цю вершину.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Більшість цих смертей пов'язані з лавинами, падіннями з висоти, обвалами льоду, а також різними розладами здоров'я, викликаними перебуванням у високогірних умовах.

Через те, що спуск тіл загиблих з такої висоти пов'язаний з багатьма труднощами і небезпеками, більшість з них продовжують лежати на Евересті.

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