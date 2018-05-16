Сенцов оголосив про безстрокове голодування

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов обіцяє продовжувати голодування до переможного кінця

Український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії, оголосив про початок безстрокового голодування. Про це BBC News Україна повідомив його адвокат Дмитро Дінзе.

"Голодування оголосив 14 травня. Стан в нього зараз стабільний", - розповів адвокат.

У коментарі російському порталу "Медіазона" пан Дінзе повідомив, що його підзахисний написав заяву на ім'я керівника колонії, у якій зажадав звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території Росії.

"У колонії його вмовляли припинити голодування, приїжджали представники Ради з прав людини при Федеральній службі виконання покарань. Він заявив у відповідь, що голодування буде продовжуватися до переможного кінця: або він загине, або його вимоги почнуть виконуватися. Власного звільнення він не вимагав", - розповів Дінзе порталу "Медіазона".

Адвокат уточнив, що будь-яких вимог чи претензій безпосередньо до колонії "Білий ведмідь" Сенцов не має.

За словами пана Дінзе, його підзахисний готувався до голодування приблизно півтора місяця: "Він відмовився від продуктових передач, від магазину в колонії, перейшов на баланду та їв мінімальну кількість їжі, готуючи організм до голодування, яке оголосив після підготовки".

Сенцов відбуває покарання в колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Пан Дінзе повідомив, що Сенцова перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролює медик.

Справа Сенцова

У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії визнав Сенцова винним у створенні терористичної організації і засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

У цій же справі засудили активіста Олександра Кольченка, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова та Кольченко звинувачують в тому, що навесні 2014 року, незабаром після анексії Криму Росією, вони організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" та офісу "Єдиної Росії" в Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнання.

Правозахисні організації вважають Олега Сенцова та Олександра Кольченка політв'язнями. Україна вимагає їх негайно звільнити.

На підтримку Сенцова неодноразово виступали російські та західні кінематографісти, в тому числі американські актори Джонні Депп та Меріл Стріп.

У березні кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак передала президенту Володимиру Путіну прохання про помилування 16-ти людей, яких вона вважає політв'язнями. У списку були прізвища Сенцова і Кольченка.

У тому ж місяці адвокат Дмитро Дінзе повідомив "Радіо Свобода", що Сенцов готовий написати прохання про помилування, якщо постане питання про його обмін.