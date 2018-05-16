Копирайт изображения Getty Images Image caption Більше половини авто у США, які продаються щороку, мають безключові системи запуску

Десятки людей загинули внаслідок отруєння монооксидом вуглецю, забувши вимкнути запалення у своїх автомобілях із безключовими системами запуску, пише видання New York Times.

За даними газети, з 2006 року 28 людей загинули і ще 45 постраждали від цієї технології.

Нині у США щороку продають 17 мільйонів автомобілів - і у більш як половині із них встановлені безлючові системи запалення.

Ця система дозволяє заводити автомобіль кнопкою поруч із кермом, що підключається до брелока, який знаходиться у водія. Такі авто не заведуться, доки система не розпізнає брелок поруч, одначе після заведення двигуни таких авто продовжуватимуть працювати, навіть якщо водій із брелоком віддаляться.

Якщо таке авто випадково залишити заведеним у замкненому просторі, наприклад, у гаражі, воно може продовжувати викидати монооксид вуглецю, відомий також як чадний газ - безбарвний і дуже отруйний для людини газ, що не має запаху.

Точної статистики смертей, пов'язаних із викидами монооксиду вуглецю у безключових авто немає. New York Times зібрали свої дані на основі повідомлень ЗМІ, судових позовів, а також записів поліції і пожежних служб, які ведуть правозахисні групи.

У деяких випадках водії залишали заведені авто у гаражах, і отруйний монооксид вуглецю проникав у їхні будинки, пише видання.

Деякі виробники авто за порадою американського Товариства автомобільних інженерів включили застереження до інструкцій до своїх авто.

Ford у 2013 році увів у свої безключові авто оновлення, що вимикає двигун через 30 хвилин після перебування на холостому ходу, якщо система не виявляє брелок всередині салону.

Toyota ввела систему сигналів, що оповіщає водія, якщо двигун усе ще заведений.

У 2015 році з цього приводу у США подали груповий позов проти 10 найбільших світових виробників авто.

Позивачі називали технологію безключової системи запуску "смертельною". Суд відхилив цей позов.