Amnesty International: українська влада ігнорує жорстокість радикалів

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Amnesty кажуть, що інколи поліція протидіє радикалам, зокрема на Марші рівності у 2017 (на фото) і 2016 роках у Києві

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні звинувачує українську владу у потуранні насильству з боку радикальних угрупувань, яке, як кажуть в організації, "лише зростає".

Правозахисники заявляють про "безперервне зростання" насилля із 2015 року з боку радикалів - їхніми жертвами стають жінки, активісти за права ЛГБТ, ліві активісти та ромські родини.

За останні 12 місяців організація нарахувала щонайменше 30 випадків таких нападів. Зокрема, нещодавно представники самої організації самі стали жертвами погроз і зриву однієї із подій, присвячених правам ЛГБТ.

Іншими нещодавніми випадками таких нападів був погром ромського табору на Лисій горі в Голосіївському районі Києва представниками радикального угруповання С14, напад на активісток Жіночого маршу у Києві 8 березня, де постраждали п'ятеро людей, а також аналогічні напади того дня в Ужгороді і Львові.

Окрім відкритого насильства, Amnesty згадує і випадки погроз і залякувань з боку радикальних угрупувань особисто та через інтернет.

"Прикметно, що українська влада, схоже, обрала за стратегією фактичну відсутність будь-якої належної реакції на напади проти громадянського суспільства", - заявляє організація.

У Amnesty зазначають, що у багатьох випадках представники деяких угруповань "заздалегідь публікують інформацію про свої плани щодо конкретного заходу, на закритих і відкритих онлайн-форумах та в інші способи", і вказують, що відтак правоохоронцям було би нескладно запобігти насиллю. "Однак, за рідкісними винятками, цього не відбувається", - кажуть правозахисники.

Amnesty закликає українську владу "відреагувати на цю проблему чіткою політикою нульової толерантності до такого насильства".

Серед вимог організації - публічне визнання владою проблеми, розслідування усіх задокументованих випадків насильства і покарання винних.

Водночас Amnesty не вказує назви організацій, яких вважає винними в залякуваннях і насиллях активістів ЛГБТ та представників інших поглядів.