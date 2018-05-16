За роки незалежності в Україні зросла тривалість життя - дослідження
З 1990 року в Україні зросла тривалість життя та суттєво зменшилась дитяча смертність, свідчать дані Глобального дослідження захворюваності-2016 американського Інституту показників оцінки здоров'я.
На основі цих даних ВВС створило власний калькулятор очікування тривалості життя у всьому світі.
Згідно з даними цього дослідження, середня тривалість життя чоловіків та жінок в Україні з 1990 року до 2016 року зросла.
У жінок з 74,6 до 77 років, а у чоловіків - з 65,2 до 67 років.
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У 90-х роках середня тривалість життя падала, але, починаючи з 2008 року, зростала.
Автори дослідження вказують дані щодо дитячої смертності живонароджених у віці до 1 року і до 5 років.
За цим показником Україна також покращила свої показники.
Станом на 1990 рік смертність дітей у віці до одного року складала 16,8 на тисячу живонароджених. До 2016 року цей показник впав до 7,6.
У дітей до 5 років цей показник у 1990 році складав 20,6 на тисячу живонароджених, а в 2016 році ця цифра знизилась до 9,2.
Показово, що з 90-х років і до 2000 року цей показник дещо зростав, а потім почав стрімко знижуватись.
Загалом, за даними дослідників, одна жінка в Україні в середньому народжує 1,5 дитини.
Загальну кількість населення України у цьому дослідженні станом на 2016 рік оцінювали у 45,6 мільйона людей.
За даними офіційної української статистики, з 1991 року до 2016 року населення України скоротилось з 51,944 млн осіб до 42,760 млн осіб.
Проте тут, починаючи з 2015 року, не враховується населення анексованого Криму та непідконтрольних територій Донбасу.
За роки незалежності в України фіксують тривалу демографічну кризу зі зростанням рівня смертності та падінням рівня народжуваності.
За офіційними даними, у 1991 році в Україні померло 669 тисяч осіб, у 2015 - 594 тисяч осіб. Піковими у смертності серед українців були 1999-2009 роки, коли помирало понад 700 тисяч людей на рік.
Найпоширенішою причиною смерті залишаються хвороби системи кровообігу.
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