За роки незалежності в Україні зросла тривалість життя - дослідження

Копирайт изображения UNIAN Image caption Попри стрімке зменшення населення України за роки незалежності середня тривалість життя зросла

З 1990 року в Україні зросла тривалість життя та суттєво зменшилась дитяча смертність, свідчать дані Глобального дослідження захворюваності-2016 американського Інституту показників оцінки здоров'я.

На основі цих даних ВВС створило власний калькулятор очікування тривалості життя у всьому світі.

Згідно з даними цього дослідження, середня тривалість життя чоловіків та жінок в Україні з 1990 року до 2016 року зросла.

У жінок з 74,6 до 77 років, а у чоловіків - з 65,2 до 67 років.

У 90-х роках середня тривалість життя падала, але, починаючи з 2008 року, зростала.

Автори дослідження вказують дані щодо дитячої смертності живонароджених у віці до 1 року і до 5 років.

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За цим показником Україна також покращила свої показники.

Станом на 1990 рік смертність дітей у віці до одного року складала 16,8 на тисячу живонароджених. До 2016 року цей показник впав до 7,6.

У дітей до 5 років цей показник у 1990 році складав 20,6 на тисячу живонароджених, а в 2016 році ця цифра знизилась до 9,2.

Показово, що з 90-х років і до 2000 року цей показник дещо зростав, а потім почав стрімко знижуватись.

Загалом, за даними дослідників, одна жінка в Україні в середньому народжує 1,5 дитини.

Загальну кількість населення України у цьому дослідженні станом на 2016 рік оцінювали у 45,6 мільйона людей.

Копирайт изображения Vitalii Chervonenko Image caption Офіційні дані в Україні не суперечать американському дослідженню

За даними офіційної української статистики, з 1991 року до 2016 року населення України скоротилось з 51,944 млн осіб до 42,760 млн осіб.

Проте тут, починаючи з 2015 року, не враховується населення анексованого Криму та непідконтрольних територій Донбасу.

За роки незалежності в України фіксують тривалу демографічну кризу зі зростанням рівня смертності та падінням рівня народжуваності.

За офіційними даними, у 1991 році в Україні померло 669 тисяч осіб, у 2015 - 594 тисяч осіб. Піковими у смертності серед українців були 1999-2009 роки, коли помирало понад 700 тисяч людей на рік.

Найпоширенішою причиною смерті залишаються хвороби системи кровообігу.

Введіть дані, щоб дізнатися очікувану тривалість свого життя Скільки вам років? Працює для віку менше 116 років Введіть вашу країну Search for countries Показати тривалість життя для: Жінки Чоловіки Обоє Показати результати Будь ласка, спробуйте ще раз! Будь ласка, перевірте ваше підключення до інтернету і натисніть кнопку "Показати результат", щоб спробувати ще раз. Очікувана тривалість життя Для порівняння Яку частину решти життя ви проживете здоровим? Очікувана тривалість життя: ви і світ На якому місці моя країна? Африка Азія Європа Пн Америка Океанія Пд Америка Оберіть іншу країну, щоб порівняти її з вашою Search for countries Select a random Очікувана тривалість життя при народженні по країнах (років) Африка

Азія

Європа

Пн Америка

Океанія

Пд Америка Середня очікувана тривалість життя в світі складає 72 роки - 70 у чоловіків і 75 у жінок. Втім, цей показник змінюється з віком. Наприклад, людина, якій зараз 69 років, може в середньому прожити ще 17 років.

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