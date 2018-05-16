Як зваблювати росіянок: скандал через пам’ятку для журналістів

Копирайт изображения Reuters Image caption Поради зі зваблення місцевих одним користувачам соцмереж здалися принизливими, а іншим - практичними.

Асоціацію футболу Аргентини (АФА) розкритикували за розділ "як сподобатися російській дівчині" у пам'ятці для журналістів, які вирушають на чемпіонат світу з футболу в Росію.

У інструкції співробітникам ЗМІ рекомендується "виглядати чисто, приємно пахнути і бути добре одягненим", щоб справити враження на російських дівчат.

Читачів пам'ятки також закликають ставитися до дівчат як "до тих, хто знає собі ціну".

Такі поради викликали обурення в соціальних мережах, і АФА вже встигла їх видалити.

"Не ставте дурних запитань про секс"

Скандальна пам'ятка була опублікована лише через місяць після того, як в Буенос-Айресі пройшов найбільший в Латинській Америці марш проти сексизму і насильства стосовно жінок.

Аргентинський журналіст Начо Катулло був серед десятків репортерів і футбольних функціонерів, які відвідали безкоштовні курси з російської мови і культури, організовані АФА для тих, хто збирається в Росію на чемпіонат світу.

У своєму акаунті в "Твіттері" він описав, як слухачам роздали пам'ятку з розділом "як сподобатися російській дівчині".

Опубліковані ним фотографії цього розділу розлетілися соцмережами ще до того, як закінчилися курси.

У російському сегменті інтернету поради теж викликали бурхливу реакцію.

У коментарях до новини сайту Sports.ru користувачі писали: "Тобто, митися треба було? Ну, все. Тепер попре".

Або: "Спочатку на чемпіонаті **** нашу збірну, потім наших жінок. Цей чемпіонат точно свято для росіян?"

Втім, знайшлися і ті, хто вважав, що оприлюднені правила "підійдуть для спокушання дівчат будь-якої національності".

За словами Катулло, після цього чиновники призупинили заняття, забрали у слухачів пам'ятки і повернули вже без сторінок, які викликали обурення користувачів.

Вилучений розділ складався з восьми пунктів, і про флірт з росіянками в ньому йшлося цілком відверто.

Розділ починався так: "Російські жінки красиві, а тому багато чоловіків просто хочуть з ними переспати".

"Можливо вони (російські жінки - Ред.) теж цього хочуть, але не можна забувати, що вони також особистості, яким хочеться відчувати себе важливими і особливими. Не ставте дурних запитань про секс. Для росіян секс - це щось дуже особисте , про що не заведено говорити публічно ".

Пам'ятка також закликала чоловіків починати готуватися заздалегідь: "російські жінки люблять чоловіків, які проявляють ініціативу, і якщо ви не дуже впевнені в собі, тоді вам потрібно почати практикуватися в розмовах з жінками".

"Ви для них нові і незвичайні"

Копирайт изображения Getty Images Image caption "У Росії багато красивих жінок, і не всі для вас одного", - йдеться в пам'ятці

Тих чоловіків, які все ще сумнівалися, автори документа вирішили підбадьорити: "Пам'ятайте, що багато (російських жінок, - Ред) майже нічого не знають про вашу країну, ви для них нові і незвичні. У цьому ваша перевага перед російськими чоловіками".

Зрештою, документ закликав чоловіків бути вимогливими і зосередитися на тих росіянках, яким вони можуть сподобатися.

"Зазвичай російських жінок захоплюють важливі речі, але, звичайно, ви можете зустріти й тих, кого хвилюють цінності, гроші, зовнішній вигляд і так далі. Але не хвилюйтеся, в Росії багато красивих жінок, і не всі для вас одного. Будьте розбірливі! "

Джерела в АФА повідомили місцевій пресі, що суперечливий розділ був запозичений з блогу в інтернеті. Хто вирішив включити його в пам'ятку, досі не зрозуміло.

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