Папа Римський видав інструкцію монашкам для соцмереж
Папа Римський видав інструкції, які закликають монашок використовувати соціальні мережі "розсудливо та обережно".
У документі під назвою Cor Orans роз'яснюються правила, які регулюють монастирське життя, видані ще у 2016 році.
Там сказано, що нові настанови призначені для захисту спокою та розважливості.
У документі згадуються "соціальні мережі", але не вказані якісь конкретні сайти чи додатки, проте католицька газета The Tablet пов’язує рекомендації із Facebook та Twitter.
У документі зазначається, що розсудливість повинна поширюватися на "кількість інформації та типу комунікації".
Початкові правила Sponsa Christi Ecclesia, присвячені жіночому монастирському життю, були опубліковані ще у 1950 році папою Пієм XII. У 2016 році їх було розширено новими правилами папи Франциска.
Останні зміни містять попередження, що цифрова культура має "важливе значення" у суспільстві. Папа закликав чорниць не дозволяти цифровим ЗМІ "стати місцем даремного витрачання часу".
Сам Ватикан є активним користувачем Twitter.
На його акаунті було розміщено близько 15 тисяч повідомлень і більш, як півтори тисячі на офіційній англомовній сторінці Папи.
Святі́йший Престол також запускає облікові записи у Facebook, Instagram, YouTube та Google+.
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