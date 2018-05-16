Папа Римський видав інструкцію монашкам для соцмереж

Копирайт изображения Getty Images Image caption Папа Франциск закликає чорниць не використовувати соцмережі для даремного витрачання часу

Папа Римський видав інструкції, які закликають монашок використовувати соціальні мережі "розсудливо та обережно".

У документі під назвою Cor Orans роз'яснюються правила, які регулюють монастирське життя, видані ще у 2016 році.

Там сказано, що нові настанови призначені для захисту спокою та розважливості.

У документі згадуються "соціальні мережі", але не вказані якісь конкретні сайти чи додатки, проте католицька газета The Tablet пов’язує рекомендації із Facebook та Twitter.

У документі зазначається, що розсудливість повинна поширюватися на "кількість інформації та типу комунікації".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нові правила призначені для захисту спокою та розважливості

Початкові правила Sponsa Christi Ecclesia, присвячені жіночому монастирському життю, були опубліковані ще у 1950 році папою Пієм XII. У 2016 році їх було розширено новими правилами папи Франциска.

Останні зміни містять попередження, що цифрова культура має "важливе значення" у суспільстві. Папа закликав чорниць не дозволяти цифровим ЗМІ "стати місцем даремного витрачання часу".

Сам Ватикан є активним користувачем Twitter.

На його акаунті було розміщено близько 15 тисяч повідомлень і більш, як півтори тисячі на офіційній англомовній сторінці Папи.

Святі́йший Престол також запускає облікові записи у Facebook, Instagram, YouTube та Google+.

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