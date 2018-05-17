У Японії скандал: потяг рушив на 25 секунд раніше графіка

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Японська залізнична компанія змушена була вибачатися перед пасажирами після того, як один із її потягів рушив на 25 секунд раніше - і це був уже другий подібний випадок упродовж півроку.

Перевізник заявив: "Немає жодних виправдянь тим величезним незручностям, яких ми завдали нашим клієнтам".

Інцидент стався у минулу п'ятницю. Як пише видання Japan Today, машиніст потяга думав, що поїзд має рушити зі станції "Нотоґава" о 07:11, тоді як насправді відбуття було заплановане на 07:12.

Свою помилку він зрозумів, коли зачинив двері потяга на хвилину раніше. Проте замість того, аби одразу ж виправити її, він поглянув на платформу - і не помітив нікого, хто б поспішав на поїзд, тому і вирішив рушити раніше - аж на 25 секунд випередивши графік.

Японські потяги мають репутацію надзвичайно пунктуальних. Проте виявилося, що дехто із пасажирів все ще сподівався вскочити у потяг у останню мить. Ці пасажири відтак поскаржилися на раннє відбуття потяга перевізнику - і тому довелося вибачатися.

У листопаді інший потяг перевізника рушив із місця на 20 секунд раніше графіка.

Як і того разу, новий випадок раннього відбуття потяга в Японії привернув увагу соцмереж.

"Яка ганьба, Японіє! Раннє відбуття - аж на 25 секунд? А якщо я можу вскочити у потяг тільки в останні 4 секунди?" - пожартував один із користувачів Twitter.