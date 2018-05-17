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Американську світську левицю Кім Кардаш'ян розкритикували та звинуватили в нездоровому впливі на молодь через рекламу дієтичних льодяників.

Зірка американського телевізійного реаліті-шоу розмістила в Instagram фотографію, де вона смокче льодяник на паличці, який, як стверджують, сприяє пригніченню апетиту.

Колишня ведуча Ex-Radio 1 Джаміля Джаміль, яка проводить кампанію за позитивне ставлення до тіла, звинуватила Кардаш'ян в "жахливому і токсичному впливі на дівчат".

"Можливо, краще не приймати речовини, що пригнічують апетит і достатньо їсти, аби вашому мозку вистачало енергії, щоб працювати напружено і бути успішною", - написала Джаміля в Twitter.

"Щоб можна було щось сказати в підсумку про своє життя, окрім того, що у вас плоский живіт", - додала вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джаміля Джаміль (зліва) звинуватила Кім Кардаш'ян в нездоровому впливі на молодь

Джаміля - американська актриса та засновник кампанії I Weigh, що проводиться в соцмережах і закликає чоловіків та жінок звертати більше уваги на свої досягнення, а не на зовнішність та вагу.

У березні в інтерв'ю радіопрограмі BBC Newsbeat Джаміля заявила, що вже давно вважає себе "борцем за позитивне ставлення до тіла".

Товари, які рекламує Кардаш'ян, виробляє компанія, яка випускає дієтичні продукти, в тому числі льодяники, що зменшують апетит.

На сайті компанії стверджується, що ці льодяники допомагають людям, які не можуть побороти бажання поїсти.

Водночас в попередженні зазначається: "Ці твердження не були перевірені Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів".

Це управління - один з підрозділів міністерства охорони здоров'я США.

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