Американець загинув через вибух електронної сигарети
Американець загинув внаслідок вибуху електронної сигарети, осколки якої пробили його череп і спричинили пожежу у будинку. Такими є результати висновку судмедекспертів.
Тіло 38-річного Талмаджа Д'Еліа виявили 5 травня пожежники у спальні його родинного будинку у курортному містечку Санкт-Петербург, штат Флорида.
80% його тіла обгоріло, повідомили судмедескперти.
Вважається, що це перша смерть американця від електронної сигарети. Виробник пристрою - Smok-E Mountain.
Медичний експерт наголосив, що офіційною причиною смерті є "осколкова рана голови", повідомляє Tampa Bay Times.
Згідно з результатами розтину, в черепній коробці Талмаджа Д'Еліа знайдено два уламки електронної сигарети.
Пожежники, які знайшли тіло чоловіка, зазначили, що пожежа завдала велику шкоду будинку, але у будівлі майже не було диму.
Крістофер Д'Еліа, батько загиблого, зазначив ABC Action News: "Це страшний шок. Кожен, хто втратив сина, не бажає, щоб хтось втратив дитину через щось подібне".
За даними Пожежної адміністрації США, у 2009-2014 роках зареєстровано 195 окремих вибухів та пожеж через використання електронної сигарети, в результаті чого було зареєстровано 133 травми, 38 з них - серйозні.
У 2015 році електронна сигарета вибухнула перед обличчям 29-річного чоловіка Колорадо, поранивши його шию і розбивши зуби.
В січні цього року в Міжнародному аеропорту Денвера сталася пожежа, яку, як вважається, спричинила батарея електронної сигарети.
Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.