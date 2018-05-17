Американець загинув через вибух електронної сигарети

Копирайт изображения Facebook Image caption Два уламки електронної сигарети знайшли в черепній коробці Талмаджа Д'Еліа

Американець загинув внаслідок вибуху електронної сигарети, осколки якої пробили його череп і спричинили пожежу у будинку. Такими є результати висновку судмедекспертів.

Тіло 38-річного Талмаджа Д'Еліа виявили 5 травня пожежники у спальні його родинного будинку у курортному містечку Санкт-Петербург, штат Флорида.

80% його тіла обгоріло, повідомили судмедескперти.

Вважається, що це перша смерть американця від електронної сигарети. Виробник пристрою - Smok-E Mountain.

Медичний експерт наголосив, що офіційною причиною смерті є "осколкова рана голови", повідомляє Tampa Bay Times.

Згідно з результатами розтину, в черепній коробці Талмаджа Д'Еліа знайдено два уламки електронної сигарети.

Пожежники, які знайшли тіло чоловіка, зазначили, що пожежа завдала велику шкоду будинку, але у будівлі майже не було диму.

Крістофер Д'Еліа, батько загиблого, зазначив ABC Action News: "Це страшний шок. Кожен, хто втратив сина, не бажає, щоб хтось втратив дитину через щось подібне".

За даними Пожежної адміністрації США, у 2009-2014 роках зареєстровано 195 окремих вибухів та пожеж через використання електронної сигарети, в результаті чого було зареєстровано 133 травми, 38 з них - серйозні.

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У 2015 році електронна сигарета вибухнула перед обличчям 29-річного чоловіка Колорадо, поранивши його шию і розбивши зуби.

В січні цього року в Міжнародному аеропорту Денвера сталася пожежа, яку, як вважається, спричинила батарея електронної сигарети.

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