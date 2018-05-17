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Поліцейський врятував багато життів під час спроби розстрілу школярів у середній школі в місті Діксон, штат Іллінойс, випускником якої є 40-й президент США Рональд Рейган.

Офіцер Марк Даллас, який охороняв школу, побіг навперейми нападнику, 19-річному підлітку, щойно той відкрив вогонь у кампусі, і вступив з ним у перестрілку.

Поліцейському вдалося підстрелити нападника, якого раніше виключили зі школи. В результаті ніхто не постраждав.

Нападника доставили у лікарню з пораненнями, які не загрожують його життю, і взяли під варту.

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Інцидент стався о 8 годині ранку за місцевим часом, коли учні були на репетиції церемонії випуску.

Влада не повідомила про мотив чи наміри підозрюваного.

Губернатор штату Іллінойс Брюс Раунер та чимало чиновників подякували офіцеру Далласу.

"Мене переповнює гордість за офіцера. Завдяки його героїчним діям багато людей було врятовано. Щойно в шкільному коридорі пролунали постріли, він наблизився до підозрюваного і вступив з ним в протистояння", - наголосив керівник поліції Діксона Стівен Ховелл.

За його словами, учні теж не розгубилися - зачиняли двері класів книжковими шафами та столами.

Мер Діксона Леандро Арельяно-молодший наголосив: "Сьогодні багато чого сталося правильно, і багато чого могло статися не так".

У березні школа привітала офіцера Далласа з Днем народження.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападника звуть Метт Мілбі.

Учень школи Бріанна Джонсон, повідомила газеті Sauk Valley Media про підозрюваного: "Він здавався справді приємною дитиною, але потім все змінилося, і він завжди був роздратований".

Обурення у Флориді

Водночас в Америці зростає обурення щодо призначення високої пенсії поліцейському, який не запобіг масовому розстрілу учнів школи Марджорі Стоунман Дуглас в Паркленді, штат Флорида, у лютому цього року.

Тоді загинуло 17 учнів та вчителів, а у вбивстві звинувачують колишнього учня Ніколаса Круса.

Поліцейського Скота Петерсона, який мав захищати учнів школи, засуджують за те, що він не пішов до будівлі школи, а залишився надворі. Адвокат поліцейського виправдовує його дії - мовляв пан Петерсон вважав, що стрілок перебував на вулиці.

Пан Петерсон отримає виплату у 8700 доларів у зв'язку з виходом на пенсію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меморіал вбитих учнів у школі Марджорі Стоунман Дуглас

Речниця Департаменту з управлінських послуг штату Флорида Ніна Ешлі зазначила, що, оскільки пана Петерсона не звинувачують у вчиненні злочину, штат не може скасувати йому платежі.

Батьки вбитих учнів висловлюють обурення.

"Він сховався, коли вбивали мою доньку та 16 інших людей. Якого біса він отримає це? Ці гроші мають піти на те, щоб зробити безпечними наші школи", - написав батько загиблої учениці Ендрю Поллак у Twitter.

Фред Гуттенбург, чия донька Джеймі також стала жертвою розстрілу, зазначив: "Моя донька ще була б живою, якби ця людина виконала свою роботу".

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