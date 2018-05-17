Рада дозволила трансплантацію органів за згодою донора

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Верховна Рада ухвалила 255 голосами законопроект про трансплантацію №2386а-1, який дозволяє пересадку органів померлої людини, якщо вона попередньо надала згоду на це.

"В цьому законі зафіксовано на рівні закону презумпція, яка не буде дозволяти вилучити органи у людини без її попередньої згоди", - наголосила голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець 16 травня.

У законопроекті зазначено, що до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації вноситимуть дані про згоду або незгоду людини на посмертне донорство та про зміну цього волевиявлення.

В медичних закладах створять спеціалізовані відділення трансплантології за міжнародними стандартами, при яких діятимуть етичні комітети, на які покладатимуться обов'язки засвідчувати волевиявлення реципієнтів.

Окрім того, за бажанням відмітки про згоду або незгоду на трансплантацію вносяться до паспорта громадянина України або посвідчення водія. Інформація про надання згоди або незгоди буде конфіденційною.

Форму письмової заяви про згоду або незгоду на посмертне донорство має визначити уряд.

Також забороняється вилучати органи для трансплантації в померлих осіб, які належать до категорії дітей-сиріт, недієздатних, невстановлених осіб, а також осіб, які загинули під час безпосередньої участі в бойових діях в зоні АТО.

Тобто новизною є створення інформаційної системи, яка суттєво збільшить кількість донорів в Україні та зменшить необхідність шукати їх за кордоном.

Зараз відсутність необхідної кількості органів для трансплантації є однією з ключових проблем для лікування хворих в Україні. "За попередніми підрахунками, в Україні щорічно гине від 40 до 60 потенційних донорів на 1 млн населення, що становить близько 3 тисячі донорів, які могли б врятувати життя 10 тисячам хворим", - зазначається в пояснювальній записці до законопроекту.

Під час розгляду законопроекту Ольга Богомолець повідомила, що в Україні щорічно виконують лише 130 операцій з трансплантації.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ольга Богомолець була одним з ініціаторів законопроекту

"Відправляючи наших дітей і людей за кордон на трансплантацію кісткового мозку, по суті, наша держава і наша система охорони здоров'я розписуються у власній неспроможності врятувати життя дітей тут в Україні", - зазначила вона.

За словами пані Богомолець, українські лікарі можуть робити трансплантацію не гірше за колег Білорусі, до якої чимало українців їздять робити подібні операції.

Вона запевнила, що система трансплантації в Україні "буде розвиватися виключно на державному фінансуванні", жодних бізнес-структур в цьому процесі не буде.

Законопроект, ухвалений Радою, розкритикували в Опозиційному блоці.

"В якій цивілізованій країні запускається законопроект про трансплантації, коли йде війна, коли йдуть бойові дії, і коли люди не тільки вмирають, але й зникають. Якщо ви дивитесь на той ринок, який діє в Європі, у США, то там постійно загострюються проблеми, пов'язані з трансплантацією", - зазначив депутат Опозиційного блоку Ігор Шурма.

Прийнятий Радою законопроект ще має підписати президент Петро Порошенко.

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