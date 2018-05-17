Будинок тортур: у США батьки роками катували кількох дітей

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Батьків десятьох дітей, яких врятували з будинку в Каліфорнії, звинувачують в тому, що вони катували їх кілька років.

Зокрема, застосовували симуляцію утоплення, душили, розстрілювали з арбалетів.

Іну Роджерс та її чоловіка Джонатана Аллена поліція заарештувала у березні.

Прокуратура рекомендувала суду підвищити для Іни Роджерс заставу на 495 тисяч доларів, оскільки вважає її небезпечною для дітей.

У матеріалах справи зазначається, що дітей "били кулаками, душили, кусали, розстрілювали зі зброї, такої як арбалети, травматичні пістолети, били палицями та битами, піддавали симуляції утопленням і поливали окропом".

Симуляція утоплення (waterboarding) - давній вид тортур, коли зв'язаній людині ллють воду на обличчя таким чином, щоб вона потрапляла в дихальні шляхи. Через брак кисню людині здається, що вона тоне. Такі катування можуть призвести до пошкоджень легенів і навіть головного мозку.

Як повідомляє кореспондент ВВС в Лос-Анджелесі Джеймс Кук, поліцейські знайшли дітей у віці від 6 місяців до 12 років у двоповерховому будинку біля Сан-Франциско.

Вони сиділи разом на підлозі, тісно притулившись одне до одного. Всюди були фекалії та гнила їжа.

Пізніше в дітей виявили зламані кінцівки, рубці, проблеми з мовленням.

Прокуратура звинуватила батьків у садистських тортурах - мати проходить по 9 пунктах звинувачень, батько - по 7. Мати звинувачують в тому, що вона залякала дітей, аби вони не скаржилися не тільки на подряпини, але й зламані руки.

Заарештовані заперечують звинувачення і стверджують, що навчали дітей вдома.

Пан Аллен у розмові з журналістами змалював себе як мирну людину.

"Я люблю своїх дітей усім серцем, - сказав він. - Ніхто не ідеальний, але я не тварина, я не кат, і я не чудовисько".

Його дружина зазначила, що до її чоловіка люди погано ставляться просто через наявність татуювань.

Раніше цього року в Каліфорнії вже виявили родину з 13 дітьми, деякі з яких були заковані та недоїдали. Їхніх батьків звинуватили у застосуванні тортур.