За що в Росії хочуть покарати українських суддів?

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Слідчий комітет Росії порушив справу проти 15 суддів Конституційного суду України за те, що вони визнали неконституційною декларацію про незалежність Криму.

Справу завели за статтею 136 Кримінального кодексу Росії: "Порушення рівності прав і свобод людини та громадянина".

Як повідомляє прес-служба комітету, рішення суддів "порушило право народу на самовизначення, що закріплює статут ООН та міжнародний пакт "Про громадянські та політичні права".

"З урахування положень чинного російського законодавства, іноземні громадяни, які скоїли злочин проти російських громадян, підпадають під кримінальну відповідальність за російським Кримінальним кодексом", - йдеться у повідомленні.

За словами російського адвоката Вадима Клювганта, статтю 136 можна назвати досить екзотичною.

"Я за все своє професійне життя не пригадую випадків застосування цієї статті щодо громадян чи посадових осіб Росії", - зізнається юрист в розмові з Російською службою Бі-бі-сі.

Він каже, що згідно з Кримінальним кодексом Росії, справи проти іноземців можна відкривати тільки тоді, коли їхні вчинки направлені проти інтересів російських громадян, а захист міжнародних правових актів в кодексі не передбачений.

"Тут теж є елемент екзотики, і напрошується висновок, що мотивація радше політична, ніж правова", - каже пан Клювгант.

Крім того, за його словами, проти суддів не можна просто так відкрити кримінальну справу, адже вони є спеціальними суб'єктами права - для цього потрібний дозвіл.

Бі-бі-сі ознайомилася з судовими рішеннями за статтею 136, які є у відкритому доступі - у кожному з них суддя відмовляв позивачам в задоволенні вимог.

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У березні 2014 року Конституційний суд України визнав неконституційною постанову кримського парламенту щодо декларації про незалежність Криму.

З відповідним поданням до КС звернувся на той час голова Верховної Ради України та в.о. глави держави Олександр Турчинов.

Росія анексувала Крим в березні 2014 року. Відразу після цього західні країни почали вводити проти неї санкції.

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