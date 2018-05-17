Керівника РИА Новости посадили у СІЗО на два місяці
Херсонський суд арештував керівника інформагентства "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського на 60 днів без можливості вийти під заставу.
Пана Вишинського затримали у Києві 15 травня за звинуваченнями у державній зраді. Згодом його етапували для обрання міри запобіжного заходу до Херсона, оскільки там розташована прокуратура АР Крим.
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На засіданні пан Вишинський визнав, що має два паспорти - російський та український, але заперечив висунуті проти нього звинувачення і назвав справу проти себе "тиском на свободу слова".
Спецслужба встановила, що весною 2014 року пан Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму. Пізніше, за даними СБУ, він вів діяльність на підтримку так званих "ДНР/ЛНР".
За свою діяльність отримав державну російську нагороду "За повернення Криму". Крім того, за даними СБУ, він отримував щомісяця 53 тисячі євро. Ці гроші надходили із Сербії.
За даними спецслужби, у пана Вишинського подвійне громадянство - України та Росії.
В Росії засудили такі дії української СБУ та припустили, що можуть бути заходи у відповідь.
Агентство міжнародної інформації "РИА Новости" - це російська медіагрупа і одне з найбільших інформаційних агентств, яке почало працювати у 1990 році.
Спочатку воно працювало як інформаційне агентство "Новини", а з вересня 1991 року — "РИА Новости".
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