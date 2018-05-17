Керівника РИА Новости посадили у СІЗО на два місяці

Копирайт изображения УНІАН

Херсонський суд арештував керівника інформагентства "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського на 60 днів без можливості вийти під заставу.

Пана Вишинського затримали у Києві 15 травня за звинуваченнями у державній зраді. Згодом його етапували для обрання міри запобіжного заходу до Херсона, оскільки там розташована прокуратура АР Крим.

На засіданні пан Вишинський визнав, що має два паспорти - російський та український, але заперечив висунуті проти нього звинувачення і назвав справу проти себе "тиском на свободу слова".

Спецслужба встановила, що весною 2014 року пан Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму. Пізніше, за даними СБУ, він вів діяльність на підтримку так званих "ДНР/ЛНР".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Кирило Вишинський під час засідання Херсонського суду, 17 травня 2018 рік

За свою діяльність отримав державну російську нагороду "За повернення Криму". Крім того, за даними СБУ, він отримував щомісяця 53 тисячі євро. Ці гроші надходили із Сербії.

За даними спецслужби, у пана Вишинського подвійне громадянство - України та Росії.

Копирайт изображения Прес-служба Генпрокуратури Image caption У Вишинського знайшли російський паспорт і медаль "за повернення Криму"

В Росії засудили такі дії української СБУ та припустили, що можуть бути заходи у відповідь.

Агентство міжнародної інформації "РИА Новости" - це російська медіагрупа і одне з найбільших інформаційних агентств, яке почало працювати у 1990 році.

Спочатку воно працювало як інформаційне агентство "Новини", а з вересня 1991 року — "РИА Новости".

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