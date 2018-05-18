Мати змінила ім’я сина через помилку в тату

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Матуся зі Швеції пішла на радикальний крок після того, як виявила, що тату з іменем її сина Кевіна було написано неправильно.

Йоганна (прізвище жінка попросила не називати) звернулася до майстра тату для того, щоб додати ім'я сина до вже набитого імені доньки Нови.

Та після процедури виявилося, що замість Кевін на руці було написано Келвін.

Відтак, щоб чорнильний напис відповідав дійсності, мати вирішила офіційно змінити ім'я свого 5-річного сина Кевіна на Келвін.

Помилку жінка виявила не одразу, а вже коли поверталася додому зі своїм двоюрідним братом.

"Спочатку написання імені не здавалося неправильним", - сказала вона журналу Newsbeat.

"Коли я читала, що там написано, то для мене текст був догори дриґом. І лише коли в машині мій двоюрідний брат зробив фото мого тату, тільки тоді я зрозуміла, що там написано. Брат почав сміятися, він подумав, що це був жарт," - додала Йоганна.

Копирайт изображения Johanna

Йоганна розповіла, що вона з двоюрідним братом відразу повернулися в тату-студію, щоб виправити помилку.

Їм повідомили, що виправити помилку можна за допомогою лазерної хірургії, але повністю процедура відновлення може тривати до року.

"Подумавши трохи, ми вирішили перейменувати його на Келвін", - каже вона.

"Тепер нам так подобається краще і ми не хочемо нічого змінювати".

Йоганна розповіла шведській газеті Blekinge Läns Tidning, що вона також планує набити тату з іменем своєї новонародженої доньки Фреї.

Але тепер вона переконана, що нікому не доведеться змінювати паспорт.

"Я збираюся записати це на аркуші паперу та перевірити більш, як 10 тисяч разів", - додала Йоганна.

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