Тінь тортур та секретних в'язниць: ЦРУ вперше очолила жінка

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Американський сенат схвалив призначення першої жінки на пост директора ЦРУ. Кандидатура Джини Гаспер - ветерана американської розвідки - викликала немало суперечок через підозри в її причетності до практики жорстоких допитів підозрюваних в тероризмі.

За кандидатуру 61-річної Гаспел проголосував 51 сенатор, проти - 43. Попереднього керівника ЦРУ Майка Помпео призначили держсекретарем США.

Хто така Джина Гаспел?

Всі 33 роки своєї кар'єри в ЦРУ Гаспел працювала під прикриттям - як в штаб-квартирі управління, так і за кордоном, зокрема, в Лондоні.

За президентства Джорджа Буша-молодшого вона відповідала за таємні в'язниці США, в тому числі керувала секретною в'язницею в Таїланді після терактів 11 вересня 2001 року.

Саме цей аспект її роботи викликав жорстку полеміку. Достеменно невідомо, чи брала вона участь в допитах, які багато американських правозахисників кваліфікували як тортури. Але згідно з публічною інформацією, саме вона прийняла рішення знищити відеозаписи цих розмов.

Призначенню Гаспел передували обов'язкові слухання в сенатському комітеті, під час яких кандидатам ставлять запитання про кар'єру та майбутню діяльність. Після цього вирішують, чи відповідає кандидатура новій посаді.

Тортури задля інформації

Тема методів отримання інформації, таких як імітація утоплення, є для ЦРУ досить гострою з того часу, коли світовій спільності стало відомо про таємні в'язниці ЦРУ по всьому світу.

Там, зокрема, тримали членів "Аль-Каїди" Абд аль-Рахім аль-Наширі та Абу Зубайду.

Останнього, за публічною інформацією, тримали в таємній в'язниці ЦРУ в Таїланді. Згідно з доповіддю сенату США, на ньому 83 рази випробовували імітацію утоплення, він перестав реагувати на зовнішні подразники, в легенях була вода. Також він втратив ліве око й лікарі довго боролися за його життя.

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Точно не відомо, чи була присутня Гаспел під час цих тортур, але секретні в'язниці ЦРУ були в її віданні.

Що думають про нову очільницю в сенаті?

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Джину Гаспел висококваліфікованим спеціалістом, хоча вважає, що їй "так або інакше доведеться відповідати за той період часу".

Колишній керівник Американської спільноти громадянських прав Джаміл Джаффер написав у своєму Twitter, що "Гаспел - в прямому сенсі слова, військовий злочинець".

Кандидатуру Джини Гаспел підтримали нинішня та колишня розвідувальна спільнота - її назвали ефективним лідером, здатним витримати тиск з боку адміністрації.

Привітали це призначення і звичайні службовці - відомством буде керувати не аутсайдер, а людина, яка знає та розбирається у всіх деталях роботи відомства.

Колишній директор національної розвідки Джеймс Клеппер підтримав це призначення, однак його насторожує лише одне: обере Гаспел вірність принципам ЦРУ чи виконанню бажань президента Трампа.

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