Вчені б'ють на сполох: грибкові інфекції стають стійкими до ліків
Вчені застерігають, що грибкові інфекції стають стійкими до лікування, що може призвести до зростання рівня захворюваності.
В зоні ризику пацієнти, які перебувають в інтенсивної терапії та потребують трансплантації, а також хворі на рак. Адже в них слабка імунна система, яка не може побороти інфекцію.
Дослідники заявили, що терміново потрібні нові способи лікування, пише видання Science.
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За словами експерта, грибкові інфекції мають найвищий рівень смертності серед інфекційних хвороб.
Міжнародна група, яку очолили дослідники з Імперського коледжу Лондона та Ексетерського університету, виявила суттєве зростання стійкості до протигрибкових препаратів у всьому світі за останні 30-40 років.
Професор з епідеміології Метью Фішер, вважає, що це може бути пов'язано з розпиленням фермерами на культури препаратів, які використовують для лікування грибкових інфекцій у пацієнтів.
Він каже, що "ненавмисний побічний ефект" від такого використання препаратів на полях призводить до того, що вони більше не діють на хворих.
"У повітрі постійно присутні грибки, у кожному вдиху, який ми робимо," - повідомив професор Фішер.
За його словами, кількість людей в зоні ризику грибкових інфекцій швидко зростає зі збільшенням чисельності:
- людей з ВІЛ
- людей похилого віку
- пацієнтів у лікарні
В матеріалі мова йде про те, що треба вдосконалити механізми використання ліків, а також працювати над виявленням нових методів лікування.
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