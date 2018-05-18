Вчені б'ють на сполох: грибкові інфекції стають стійкими до ліків

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Вчені застерігають, що грибкові інфекції стають стійкими до лікування, що може призвести до зростання рівня захворюваності.

В зоні ризику пацієнти, які перебувають в інтенсивної терапії та потребують трансплантації, а також хворі на рак. Адже в них слабка імунна система, яка не може побороти інфекцію.

Дослідники заявили, що терміново потрібні нові способи лікування, пише видання Science.

За словами експерта, грибкові інфекції мають найвищий рівень смертності серед інфекційних хвороб.

Міжнародна група, яку очолили дослідники з Імперського коледжу Лондона та Ексетерського університету, виявила суттєве зростання стійкості до протигрибкових препаратів у всьому світі за останні 30-40 років.

Професор з епідеміології Метью Фішер, вважає, що це може бути пов'язано з розпиленням фермерами на культури препаратів, які використовують для лікування грибкових інфекцій у пацієнтів.

Він каже, що "ненавмисний побічний ефект" від такого використання препаратів на полях призводить до того, що вони більше не діють на хворих.

"У повітрі постійно присутні грибки, у кожному вдиху, який ми робимо," - повідомив професор Фішер.

За його словами, кількість людей в зоні ризику грибкових інфекцій швидко зростає зі збільшенням чисельності:

людей з ВІЛ

людей похилого віку

пацієнтів у лікарні

В матеріалі мова йде про те, що треба вдосконалити механізми використання ліків, а також працювати над виявленням нових методів лікування.

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