ЗСУ "спокійно взяли під контроль" селище на Донбасі
Українські військові взяли під контроль селище Південне на Донбасі, повідомляє штаб Об'єднаних сил у Facebook.
Там розповіли, що на початку квітня "противник активізувався" в населеному пункті Південне Донецької області.
Зокрема, за інформацією штабу, вже з середини квітня там "виставили секрети" (замасковані сторожові пости) на східних околицях селища. Розвідка це підтвердила, кажуть силовики.
У "ДНР" заяви військових поки не коментували.
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Саме тому штаб розробив план щодо взяття Південного під контроль, і вже 8 травня розвідувальні підрозділи бригади почали його виконувати.
При цьому в штабі Об'єднаних сил запевнили, що українські військові не порушували Мінських домовленостей.
"8 травня вони зайшли в населений пункт, зайняли позиції, укріпилися і спокійно взяли під контроль... Тобто порушення Мінських угод не було", - повідомив BBC News Україна речник штабу Об'єднаних сил Юзеф Венскович.
Уже після цього почалися спроби витіснити українські сили.
За повідомленням, з 8 по 17 травня під час виконання завдань втрат з боку ЗСУ немає, але один український військовослужбовець отримав легке поранення.
Зараз ситуація в Південному складна, але контрольована, констатує українська сторона.
Речник штабу пояснив, що донедавна цей населений пункт був між позиціями українських військових і сепаратистів.
Операцію вирішили провести для того, щоб "допомогти місцевому населенню, аби в них з'явився доступ до медичної допомоги, запрацювали комунальні служби, соціальні виплати".
"Противник здійснює постійні спроби локальних штурмових дій щодо витіснення наших підрозділів із зазначеного населеного пункту", - повідомили в штабі.
Але українські військові встановили "дуже надійну охорону і не допускають прориву".
У самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" неодноразово звинувачували українських військових у порушенні Мінських домовленостей.
Українська ж сторона покладає відповідальність за порушення перемир'я на бойовиків.
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