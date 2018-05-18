ЗСУ "спокійно взяли під контроль" селище на Донбасі

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Українські військові взяли під контроль селище Південне на Донбасі, повідомляє штаб Об'єднаних сил у Facebook.

Там розповіли, що на початку квітня "противник активізувався" в населеному пункті Південне Донецької області.

Зокрема, за інформацією штабу, вже з середини квітня там "виставили секрети" (замасковані сторожові пости) на східних околицях селища. Розвідка це підтвердила, кажуть силовики.

У "ДНР" заяви військових поки не коментували.

Саме тому штаб розробив план щодо взяття Південного під контроль, і вже 8 травня розвідувальні підрозділи бригади почали його виконувати.

При цьому в штабі Об'єднаних сил запевнили, що українські військові не порушували Мінських домовленостей.

"8 травня вони зайшли в населений пункт, зайняли позиції, укріпилися і спокійно взяли під контроль... Тобто порушення Мінських угод не було", - повідомив BBC News Україна речник штабу Об'єднаних сил Юзеф Венскович.

Уже після цього почалися спроби витіснити українські сили.

За повідомленням, з 8 по 17 травня під час виконання завдань втрат з боку ЗСУ немає, але один український військовослужбовець отримав легке поранення.

Зараз ситуація в Південному складна, але контрольована, констатує українська сторона.

Речник штабу пояснив, що донедавна цей населений пункт був між позиціями українських військових і сепаратистів.

Операцію вирішили провести для того, щоб "допомогти місцевому населенню, аби в них з'явився доступ до медичної допомоги, запрацювали комунальні служби, соціальні виплати".

"Противник здійснює постійні спроби локальних штурмових дій щодо витіснення наших підрозділів із зазначеного населеного пункту", - повідомили в штабі.

Але українські військові встановили "дуже надійну охорону і не допускають прориву".

У самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" неодноразово звинувачували українських військових у порушенні Мінських домовленостей.

Українська ж сторона покладає відповідальність за порушення перемир'я на бойовиків.

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