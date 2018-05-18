У "ДНР" повідомили про загибель командира Мамая

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Російські ЗМІ з посиланням на ресурси сепаратистів повідомили про загибель на Донбасі одного з командирів Олега Мамієва з позивним "Мамай".

За даними "РИА Новости", він командував так званим батальйоном "П'ятнашка" та загинув в ході бойових дій.

Є інформація, що причиною смерті став вибух гранати в промисловій зоні Авдіївки.

Колишній керівник цього батальйону з позивним "Абхаз" розповів російській агенції, що "Мамай" проводив там ротацію.

"В результаті обстрілу ЗСУ він отримав осколкове поранення в голову, груди та живіт. Лікарі боролися за його життя дві-три години, але нічого не змогли зробити", - цитує "РИА Новости" "Абхаза".

Олег Мамієв приїхав на Донбас з Осетії у 2014 році.

У цілому за час конфлікту на Донбасі вже загинули кілька десятків польових командирів сепаратистів. Більша частина - не під час бойових дій, а внаслідок підривів машин чи будівель.

Зокрема, в лютому 2017 року у Донецьку вбили командира "батальйону Сомалі" Михайла Толстих з позивним "Гіві". У вікно його кабінету вистрелили з російського піхотного вогнемета "Шмель".

Ще раніше, у 2016 році, в цьому ж місті вбили командира угрупування "Спарта" Арсена Павлова з позивним "Моторола". Бойовик загинув від вибуху саморобного пристрою в ліфті будинку, в якому мешкав у Донецьку.

Керівники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" постійно пояснюють це нападами "українських диверсантів".

Київ твердить, що польових командирів начебто "зачищають" російські спецслужби як небажаних свідків чи неконтрольованих елементів. Хоча Москва послідовно відкидає участь своїх кадрових силовиків у конфлікті на Донбасі.

В українському Міноборони наголошують, що українські сили спецоперацій не діють за межами лінії розмежування, щоб не порушувати Мінські угоди.

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