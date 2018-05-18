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На Луганщині через обстріл житлових будинків загинули батько з дитиною. Про це повідомив у Facebook губернатор Донецької області Павло Жебрівський.

За його словами, проросійські сепаратисти обстріляли селище Троїцьке, внаслідок чого загинули 13-річний хлопчик і його тато.

Ще одна дитина отримала поранення в ноги, а за життя матері борються лікарі в Лисичанській лікарні.

"Жінка жива, хоч і в дуже важкому стані, перебуває на штучній вентиляції легенів. Лікарі не втрачають надії та продовжують боротися за її життя", - зазначає губернатор.

У "ДНР" своєю чергою заявили про обстріли Горлівки з боку силовиків, унаслідок чого були поранені троє цивільних.

Родина приїхала в Троїцьке на дачу з прифронтового селища Миронівський Донецької області.

"Вночі почався обстріл, усі спустилися у підвал і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд", - розповів пан Жебрівський.

Копирайт изображения facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як повідомляє поліція Донеччини, сепаратисти також обстріляли селище Курдюмівку в Донецькій області.

"Уламками посічено сім будинків та 30 могил на місцевому цвинтарі. Жертв серед населення немає", - зазначили в поліції.