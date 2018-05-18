Обстріл на Луганщині: загинули батько з дитиною, за життя матері борються
На Луганщині через обстріл житлових будинків загинули батько з дитиною. Про це повідомив у Facebook губернатор Донецької області Павло Жебрівський.
За його словами, проросійські сепаратисти обстріляли селище Троїцьке, внаслідок чого загинули 13-річний хлопчик і його тато.
Ще одна дитина отримала поранення в ноги, а за життя матері борються лікарі в Лисичанській лікарні.
"Жінка жива, хоч і в дуже важкому стані, перебуває на штучній вентиляції легенів. Лікарі не втрачають надії та продовжують боротися за її життя", - зазначає губернатор.
У "ДНР" своєю чергою заявили про обстріли Горлівки з боку силовиків, унаслідок чого були поранені троє цивільних.
- ЗСУ "спокійно взяли під контроль" селище на Донбасі
- Обстріл Маріуполя: СБУ і Bellingcat назвали підозрюваних офіцерів РФ
- Курт Волкер: Росія не знає, що робити з Донбасом
Родина приїхала в Троїцьке на дачу з прифронтового селища Миронівський Донецької області.
"Вночі почався обстріл, усі спустилися у підвал і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд", - розповів пан Жебрівський.
Як повідомляє поліція Донеччини, сепаратисти також обстріляли селище Курдюмівку в Донецькій області.
"Уламками посічено сім будинків та 30 могил на місцевому цвинтарі. Жертв серед населення немає", - зазначили в поліції.