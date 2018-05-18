У Польщі арештували росіянку, яка "розпалювала ворожнечу до українців"

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Польща заарештувала росіянку, яку підозрюють у розпалюванні ворожнечі з Україною разом зі співучасниками.

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) - польська контррозвідка - повідомило також, що "нейтралізувало" дві "російські гібридні військові мережі", які підривали безпеку Польщі.

Речник польської контррозвідки Станіслав Жарин зазначив, що росіянку "Катерину Ц." незабаром депортують із країни. Жінка приїхала до Польщі нібито з метою отримання вищої освіти ще в 2013 році.

Ще чотирьом іншим людям заборонили в'їжджати до Польщі.

Польських громадян, які співпрацювали зі вказаними росіянами, перевірить контррозвідка разом із прокуратурою.

Пан Жарин не повідомив докладної інформації про активність "російських мереж".

Він зазначив, що вони займалися "підживленням польсько-української ворожнечі в соціальній та політичній сферах та підривали тлумачення польської історії, замінивши його російським поглядом".

Речник польської контррозвідки, якого цитує Радіо Польща, зазначив, що ABW має інформацію про те, що "Росія не лише інспірує польських громадян до того, щоб виконувати певні дії проти Польщі, які є в інтересах Росії, але також фінансує їхню активність у цій сфері".

Він також заявив, що російські агенти розкрадали частину грошей, які їм виділяли з Росії.

У Польщі приділяють велику увагу протидії фейковим новинам, які поширюють з Росії після анексії Криму.

Варшава є однією з найсильніших критиків російської зовнішньої політики, особливо російської військової інтервенції в Україні.

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