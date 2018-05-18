Після турніру в Австралії зникли десятки спортсменів: що з ними?
Від 20 до 100 спортсменів зникли під час та після Ігор Співдружності, які проходили з 4 по 15 квітня в Австралії.
Серед зниклих - спортсмени, тренери та представники команд з багатьох африканських країн. Найбільше людей зникло зі збірної Камеруну - 8 спортсменів.
Австралійські ЗМІ збилися з ніг, намагаючись знайти сліди зниклих людей.
- Австралія готова прийняти "переслідуваних" білих фермерів з ПАР
- Доповідь ООН: жінки та селяни - серед найбільш знедолених
- ООН: у світі 65,6 млн вимушених переселенців
- Мільйон дітей із Південного Судану стали біженцями
Після закінчення в'їзних віз учасників турніру у вівторок, Австралія погрожує депортувати тих, хто залишився на незаконне проживання. Водночас, за чинним законодавством, вони можуть подати заяву на отримання притулку та залишитися у країні.
Частина австралійських ЗМІ цитували різні центри консультацій з питань біженців та адвокатів з питань імміграції, які називали цифри від 20 до 50 спортсменів та інших представників національних команд.
Australian Broadcasting Corporation з посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про "цілу сотню" людей.
У п'ятницю уряд Австралії відмовився розкрити точну кількість заяв про надання притулку, які він отримав та назвати точну кількість зниклих людей.
Де вони можуть бути?
Згідно з міжнародним правом, люди мають право шукати притулок в іншій країні, якщо вони бояться переслідування вдома.
Юристи з питань біженців у Сіднеї, Мельбурні та Канберрі повідомили ЗМІ, що вони контактували з кількома спортсменами, які звернулися по допомогу щодо отримання віз.
Один міграційний адвокат у Канберрі розповіла Fairfax Media, що вона допомогла подати заяви про притулок п'ятьом спортсменам.
Імміграційні служби кажуть, що вони організували "спеціальну операцію", аби знайти тих, хто зник.
А деякі й не ховаються особливо.
Камерунський боксер Фотсала Сімпліс розмістив свою фотографію під час перебування в Мельбурні на Facebook минулого місяця вже після того, як повідомили про його зникнення. Хоча тоді в нього ще була дійсна віза.
Він не відповів на запити у Facebook від BBC.
Як це могло статися?
Зникнення спортсменів вже стало традицією великих спортивних змагань. Вважається, що багато зі зниклих просто хочуть мати шанс на краще життя.
Під час Олімпіади-2012 в Лондоні 21 спортсмен та тренер зникли, і багато кого з них досі не знайшли. Понад 80 спортсменів також подали на притулок протягом цього часу.
Те ж саме відбулося і на Іграх у Співдружності в Австралії в 2006 році, коли понад 40 спортсменів і чиновників шукали притулку.
Минулого тижня ВВС поспілкувалася з колишнім камерунським важкоатлетом Сімпліс Рибуєм. Він пояснив, що став би жертвою переслідувань, якби повернувся додому.
Він отримав притулок і відтоді представляє Австралію на спортивних змаганнях.
Минулого року Австралія надала візи 22 тисячам біженців. Понад 1 200 людей прибули з африканських країн.
Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.