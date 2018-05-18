Сергія Скрипаля виписали з лікарні

Копирайт изображения AFP Image caption Сергія Скрипаля намагалися вбити отрутою "Новачок"

Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якого намагалися отруїти в Британії, виписали з лікарні. Про це повідомляє Національна служба охорони здоров'я Британії.

"Гарні новини, Сергій Скрипаль достатньо здоровий, щоб виписатися з районної лікарні у Солсбері", - цитує агентство Reuters заяву директора лікарні Кари Чарльз-Баркс.

Доньку Сергія Скрипаля Юлію виписали з лікарні ще 9 квітня.

66-річного Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли в британському місті Солсбері 4 березня.

Британська влада вважає, що проти них застосували нервово-паралітичну речовину класу "Новачок", а за нападом з високою ймовірністю стоїть Росія. Москва відкидає всі звинувачення.

"Справа Скрипаля" стало причиною великого дипломатичного скандалу та вислання з багтьох країн ЄС та США російських дипломатів. В кінці березня британському прем'єру Терезі Мей вдалося переконати лідерів ЄС у тому, що за нападом стоїть Росія.

22 березня англійський суд дозволив взяти проби крові у Сергія Скрипаля та його доньки Юлії і передати їх для незалежного аналізу експертам Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

12 квітня експерти організації заявили, що влада Британії правильно ідентифікувала речовину, якою отруїли екс-полковника ГРУ та його доньку.