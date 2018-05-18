Українці найбільше їдуть до Польщі, Росія - четверта

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Більшість українців, які мають намір виїхати за кордон, планують поїхати до Польщі, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи запитали у респондентів, чи планують вони у найближчі півроку поїхати з України з метою тривалого перебування.

7% опитаних заявили, що збираються виїхати на три та більше місяців, а 86% - не планують цього робити.

Більшість з тих, хто планує виїхати, вже навіть робили конкретні кроки для цього.

Респонденти, які планують виїзд за кордон, могли назвати одну або кілька країн, куди вони мають намір вирушити.

Лідером серед українців стала Польща, куди планують виїхати 36% з охочих.

До Чехії планують поїхати 12%, Німеччини - 11% респондентів, а до Росії - 7%.

Далі йдуть США - 6%, Італія - 5% та Канада - 3%. До Угорщини та Франції хочуть поїхати по 2%.

За останні кілька років українці почали масово виїздити на заробітки до Польщі, адже там наразі створене достатньо ліберальне трудове законодавство.

За різними оцінками, у Польщі на роботі перебувають понад один мільйон українців.