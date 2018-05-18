В Естонії регіон обрав собі конопляний прапор

Копирайт изображения Reuters

Естонський регіон в результаті онлайн-опитування буде використовувати листок конопель як символ на новому прапорі.

Місто та регіон Канепі розміщене на південному сході країни, його назва походить від слова kanep, що означає коноплі.

Мешканці традиційно вирощували марихуану, аби робити з неї такі товари, як тканина, олія та мотузка.

Січневе опитування викликало дискусію, оскільки в цій місцевості проживає менш як 5 000 людей, а нарахували 15 000 голосів.

На підтримку символу конопель надійшли близько 12 000 голосів.

Голова міської ради Кайдо Коїв заявив, що це рішення стало результатом "дуже демократичного" процесу, пише Reuters.

На засіданні міської ради в четвер влада схвалила новий прапор: дев'ять членів ради проголосували "за", вісім - "проти".

Муніципалітет був створений в липні минулого року шляхом злиття трьох раніше окремих округів. Після цього мешканцям дали можливість проголосувати за новий символ регіону.

Зберігання марихуани для особистого користування в Естонії є злочином та карається штрафом.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.