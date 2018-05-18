Стрілянина в техаській школі: "щонайменше 8 загиблих"

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Медіа повідомляють про чергову криваву стрілянину в американській школі.

За даними ЗМІ, у містечку Санта-Фе, що у Техасі (не плутати з центром штату Нью-Мексико), загинуло щонайменше вісім людей.

Також відомо, що поліція затримала одну людину.

Освітяни повідомляють, що стрілянина сталася під час уроків.

Поліція поки не підтвердила кількість загиблих.

Також не відомо, чи був нападник учнем цієї школи.

Місцеві медіа передають, що стрілянина проходила у супроводі включеної пожежної сирени.

Водночас один з шерифів написав у Twitter, що затримано другу людину.

Він додав, що поранено одного поліцейського. Наскільки важким є поранення, він не уточнює.

Одна з очевидиць розповіла KTRK-TV, що стрілянина сталася у класі мистецтв: "Хтось зайшов та почав стріляти з рушниці… Підстрелив одну дівчину в ногу".

Вона додала, що їй не вдалося розгледіти стрільця, адже вона втікала, щоб сховатися.

Президент Дональд Трамп написав у Twitter, що "попередні новини з Техасу виглядають недобре".

Поранених доправили до лікарень на гелікоптерах.

На місці працюють поліцейські та сапери.