Канни: Лозниця - найкращий режисер у програмі "Особливий погляд"

Копирайт изображения EPA Image caption Сергій Лозниця під час представлення фільму "Донбас" у Каннах

Українського режисера Сергія Лозницю назвали найкращим режисером у програмі "Особливий погляд" (Un Certain Regard) - другій за значимістю після основного конкурсу програмі престижного Каннського кінофестивалю.

Його художній фільм "Донбас" відкривав програму "Особливий погляд" на цьогорічному - 71-му фестивалі.

Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах. Сергій Лозниця розповідає про події, що відбувалися на сході України. Зйомки проходили в Кривому Розі, повідомляють у кінокомпанії "Артхаус Трафік"

"У центрі уваги - люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами. "Донбас" - антивоєнна стрічка, герої якої - жертви обставин", - зазначають на сайті компанії.

За словами пана Лозниці, він хотів звернути увагу "творців та політиків" на проблему Донбасу.

"Наскільки я можу судити, це головна проблема нашого часу. Мова йде не про один регіон, країну або політичну систему; а про людство і цивілізації в цілому", - розповів режисер.

Фільм "Донбас" спільно зняли Німеччина, Україна, Франція та Нідерланди.

Режисер повідомив, що фільм складається з декількох епізодів, заснованих на реальних подіях і об'єднаних кількома загальними героями.

В український прокат вихід фільму "Донбас" запланований на 2018 рік.

Метою програми Каннського кінофестивалю "Особливий погляд" є представлення "нетипових" для основного фестивального конкурсу фільмів та їх маловідомих авторів. Для участі у конкурсі програми щороку обирається 20 фільмів.

Напередодні інша українська стрічка - створений за підтримки Держкіно фільм Бенедикта Ерлінґссона "Жінка на війні" - отримала нагороду в Каннах.

Їй присудили приз за найкращу музику - SACD (Authors' Society). Стрічка була представлена у 57-ій програмі "Тиждень критики" (Semaine de la Critique).