Біля аеропорту Гавани розбився "Боїнг-737"

Літак кубинської державної авіакомпанії Cubana de Aviacion "Боїнг-737" розбився і вибухнув неподалік Міжнародного аеропорту імені Хосе Марті у Гавані, повідомляють місцеві ЗМІ.

Літак упав невдовзі після злету, пише агенція Prensa Latina.

За даними місцевих медіа, на борту лайнера було 104 пасажири.

Інформації про загиблих поки не надходило.

Радіо Habana Cuba повідомляє, що літак здійснював внутрішній рейс із кубинської столиці до міста Ольгін на сході острова.

Як розповіли агенції AFP свідки, над місцем катастрофи неподалік аеропорту видно густу хмару диму.