Катастрофа "Боїнга" на Кубі: що відомо

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Літак робився неподалік Міжнародного аеропорту імені Хосе Марті у Гавані - головного аеропорту країни

Понад 100 людей загинули в авіакатастрофі пасажирського "Боїнга-737" неподалік Міжнародного аеропорту імені Хосе Марті у Гавані. Це стало найбільшою повітряною катастрофою на Кубі за останні десятиліття.

На борту літака на моменти аварії перебували 104 пасажири й шестеро членів екіпажу. Літак здійснював внутрішній рейс із кубинської столиці до міста Ольгін на сході острова.

Усі члени екіпажу і більшість пасажирів були громадянами Куби. Лише п'ятеро із них були іноземцями.

Українське МЗС у суботу вранці підтвердило, що українців серед пасажирів кубинського "Боїнга" не було.

За повідомленнями, вціліти вдалося трьом жінкам - рятувальники витягли їх з уламків літака, проте їхній стан критичний.

Влада країни розпочала офіційне розслідування і оголосила два дні загальнонаціонального трауру.

Як сталася катастрофа?

Пасажирський "Боїнг-737" розбився о 12:08 за місцевим часом (19:08 за Києвом) невдовзі після злету.

За даними ЗМІ, "Боїнг-737" належав мексиканській компанії Damojh й був наданий в оренду кубинській державній авіакомпанії Cubana de Aviación. Літаку було 40 років, востаннє він проходив технічну інспекцію у листопаді минулого року.

Літак розбився у полі неподалік аеропорту, поруч із лісопосадкою

Копирайт изображения EPA Image caption Літак упав у полі неподалік аеропорту, поруч із лісопосадкою

Як саме сталася катастрофа - ще достеменно невідомо, проте свідки, які спостерігали її із землі, кажуть, що бачили, як літак охопило полум'я незадовго до того, як він упав у поле неподалік злітної смуги.

"Я бачив, як він злетів, - розповів працівник місцевого супермаркету Хосе Луї агенції AFP. - Аж раптом він розвернувся й упав. Ми всі були приголомшені".

"Ми чули вибух і бачили велику хмару диму, що здійнялася вгору", - розповів власник ресторану неподалік Гілберто Менендез агенції Reuters.

Як повідомило у себе на сайті транспортне управління Мексики, "під час злету літак, вочевидь, зазнав проблеми й упав у землю".

Компанія "Боїнг" уже заявила, що готова відправити свою технічну команду до Куби для допомоги в розслідуванні.

Хто вцілів?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption На місці працюють служби невідкладної допомоги і рятувальники

Вціліти у катастрофі вдалося чотирьом людям, проте одна із них загинула після того, як її доправили до лікарні. Інші троє вцілілих - жінки, вони у критичному стані у лікарні.

Уряди Аргентини і Мексики підтвердили, що серед загиблих на борту "Боїнга" були їхні громадяни.

Влада Мексики заявила, що направить двох експертів із цивільної авіації, аби ті приєдналися до розслідування катастрофи.