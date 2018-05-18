Як українців засудили в Британії за ввезення нелегалів

Копирайт изображения National Crime Agency/BBC Image caption Євгеній Васильков орендував яхту за підробними документами й визнав це

Троє українців - Євген Васильков, Юрій Джуранюк та Михайло Роік - були засуджені в Лондоні до кількох років в'язниці за спробу незаконного ввезення 19 осіб без віз на територію Великої Британії.

Головний виконавець, за рішенням суду - Євген Васильков. Саме він, на думку слідства, отримав гроші та організував ввезення нелегалів.

Його засудили до трьох років і трьох місяців ув'язнення.

Водночас спільники Юрій Джуранюк і Михайло Роік отримали по два роки в'язниці.

Після відбуття строків їх депортують в Україну.

Затримання

Українців затримали біля берегів Саффолку в Англії ще у жовтні 2017 року на орендованій у Нідерландах яхті "Фламінго".

Євгенія Василькова і Юрія Каракіна (четвертого фігуранта справи) - прямо у порту в човні з дев'ятьма мігрантами, а Джуранюка та Роіка - по дорозі в Лондон, коли вони з десятьма іншими нелегалами прямували на машині до британської столиці.

Каракіна у підсумку визнали невинуватим і просто депортували з Британії.

Мотиви

Image caption Малолюдні узбережжя східної Англії приваблюють шукачів нелегальних шляхів до Британії

Як аргументували захисники засуджених, у кожного з фігурантів справи були свої мотиви для організації нелегального перевезення.

30-річний Васильков, наприклад, таким чином хотів сам переїхати до Сполученого Королівства.

Як розповів його адвокат Андреас О'Ши, у ранньому віці той втратив батька, а його мати позбавили батьківських прав.

Через важке становище, продовжував захисник, Євген Васильков і пішов на сумнівну операцію - це мало забезпечити його власний переїзд до Британії.

Адвокат додав, що Васильков прагнув ще й допомогти своїй сестрі-інваліду.

При цьому за останні півроку Василькова вже затримували за схожими звинуваченнями біля берегів Франції, але тоді українець зміг довести, що його прогулянка на яхті була законною.

Михайло Роік та Юрій Джуранюк самі виявилися нелегалами, що визнали під час судових слухань.

Але при цьому обоє категорично не визнали своєї участі в організації нелегального ввезення мігрантів.

У Роіка, як зауважив його адвокат, у Британії взагалі є сім'я і дворічний син, й він "не повністю розумів тяжкість того, до чого виявився залученим".

"Під покровом ночі"

Копирайт изображения Sparkes Marina Image caption Це не перший випадок з українцями, які перевозили нелегалів. Ось на такому човні з іменем "Тазік" минулого року затримали українця Владислава Куртоглу при спробі незаконно перевезти шістьох людей

Як випливає з судових слухань, Євген Васильков за підробленими литовським документам взяв в оренду яхту у Нідерландах, й Північним морем разом з Каракіним та 19 мігрантами дійшли до порту Саутволд на сході Англії.

Саме судно було розраховане лише на вісім пасажирів, тож всі ризикували.

У порту нелегалів зустрічали Джуранюк та Роік, які отримували інструкції через дзвінки з українських номерів.

Все сталося "під покровом ночі", додав суддя.

Згодом всіх було затримано дорожньою поліцією чи прикордонниками.

Хоча Євген Васильков і визнав себе винним, його захисник наполягав, що чоловік не знав про масштаб нелегальної операції, до якої був залучений.

Втім, аргументом для судді це не стало - він вирішив що злочин було ретельно сплановано в усіх деталях.

Суддя наголосив, що перевезення нелегалів не було "благодійністю" - за його визанченням, це була спроба отримати гроші від людей, які зневірилися через скруту.

Це не перший випадок причетності українців до нелегальної міграції у Британії.

Минулого року українці Владислав і Геннадій Куртоглу отримали шість і чотири роки в'язниці відповідно за ввезення шести нелегалів.

А у 2016 році грецька поліція заарештувала 115 українців та звинуватила їх в організації доставки нелегалів до Великої Британії через Ірландію.

За версією слідства, вони вивозили людей до Польщі та Румунії, там робили їм фальшиві документи громадян ЄС, далі садили на літак до Ірландії, а звідти поромом переправляли до Британії.