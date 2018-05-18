В авіакатастрофі на Кубі загинуло більше ста людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трагедія сталася біла аеропорту столиці Гавани

На Кубі зазнав аварії літак "Боїнг-737", на борту якого було 104 пасажири та дев'ять членів екіпажу. Як повідомляють місцеві медіа, вижити вдалося лише трьом людям, однак всі вони перебувають у критичному стані в госпіталі.

Літак впав невдовзі після злету у поле, неподалік аеропорту в Гавані.

За даними медіа, "Боїнг-737" належав мексиканській компанії Damojh й був наданий в оренду кубинській державній авіакомпанії Cubana de Aviación.

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ЗМІ також стверджують, що керував літаком іноземний екіпаж.

Авіасудно виконувало внутрішній переліт до міста Ольгін на сході острова.

Очевидці повідомляють, що над місцем падіння видно великий стовп диму.

Ймовірні причини катастрофи державні кубинські медіа не уточнюють.