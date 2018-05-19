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Колишня модель Playboy Стефані Адамс та її семирічний син загинули внаслідок падіння з вікна готелю Gotham у Нью-Йорку.

За інформацією місцевих ЗМІ, загибла судилася за опікунство над дитиною з екс-чоловіком.

Пані Адамс зареєструвалася у пентхаус-люксі на 25-му поверсі готелю ввечорі у четвер.

Поліція розповіла журналістам, що у п'ятницю вранці жінка з дитиною пролетіли 23 поверхи і розбилися на смерть на балконі другого поверху у внутрішньому дворі готелю.

Поліція оголосила, що розслідує смерть пані Адамс та її дитини.

New York Times, посилаючись на радіоперемовини поліцейських, повідомляє, що скоріше за все, сталося самогубство.

Згідно з інформацією з сайту фотомоделі, пані Адамс була Міс Playboy у листопаді 1992 року і колись зустрічалася з актором Робертом Де Ніро.

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Вона судилася з екс-чоловіком Чарльзом Ніколаі, власником клініки мануальної терапії, за опікунство над дитиною.

Останнє судове засідання відбулося у Верховному Суді Манхеттена у середу.

Як повідомляє rNew York Post, суддя позбавив пані Адамс дозволу на поїздку з сином у Європу, де вона мала провести час з бойфрендом.

Як зазначається на сайті загиблої фотомоделі, вона була автором книг з філософії руху "нью-ейдж" та астрологічних календарів.

New York Post в 2013 році розповідала про пані Адамс та її досягнення. На той момент вона керувала компанією з онлайн-продажу косметичних продуктів, фінансовими справами свого чоловіка, і мала два ступені з бізнес-освіти.

"Стереотипи - сексистські та несправедливі. Тільки тому, що я виглядаю певним чином і маю дорогі задоволення, це не означає, що я пустоголова. Стиль та зовнішність не означають браку мозку", - заявила тоді в інтерв'ю пані Адамс.