Екс-зірка Playboy з дитиною загинули через падіння з 25-го поверху
Колишня модель Playboy Стефані Адамс та її семирічний син загинули внаслідок падіння з вікна готелю Gotham у Нью-Йорку.
За інформацією місцевих ЗМІ, загибла судилася за опікунство над дитиною з екс-чоловіком.
Пані Адамс зареєструвалася у пентхаус-люксі на 25-му поверсі готелю ввечорі у четвер.
Поліція розповіла журналістам, що у п'ятницю вранці жінка з дитиною пролетіли 23 поверхи і розбилися на смерть на балконі другого поверху у внутрішньому дворі готелю.
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Поліція оголосила, що розслідує смерть пані Адамс та її дитини.
New York Times, посилаючись на радіоперемовини поліцейських, повідомляє, що скоріше за все, сталося самогубство.
Згідно з інформацією з сайту фотомоделі, пані Адамс була Міс Playboy у листопаді 1992 року і колись зустрічалася з актором Робертом Де Ніро.
Вона судилася з екс-чоловіком Чарльзом Ніколаі, власником клініки мануальної терапії, за опікунство над дитиною.
Останнє судове засідання відбулося у Верховному Суді Манхеттена у середу.
Як повідомляє rNew York Post, суддя позбавив пані Адамс дозволу на поїздку з сином у Європу, де вона мала провести час з бойфрендом.
Як зазначається на сайті загиблої фотомоделі, вона була автором книг з філософії руху "нью-ейдж" та астрологічних календарів.
New York Post в 2013 році розповідала про пані Адамс та її досягнення. На той момент вона керувала компанією з онлайн-продажу косметичних продуктів, фінансовими справами свого чоловіка, і мала два ступені з бізнес-освіти.
"Стереотипи - сексистські та несправедливі. Тільки тому, що я виглядаю певним чином і маю дорогі задоволення, це не означає, що я пустоголова. Стиль та зовнішність не означають браку мозку", - заявила тоді в інтерв'ю пані Адамс.