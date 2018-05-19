Напад на православний храм у Чечні: є жертви
В столиці Чечні Грозному четверо людей здійснили напад на православну церкву Архангела Михаїла.
В результаті нападу загинули щонайменше троє людей - двоє поліцейських та один цивільний.
Усіх нападників силовики вбили.
В заяві Слідчого комітету Росії наголошується, що окрім поліцейських в храмі було вбито "одну людину з цивільних", її особа встановлюється. Настоятель храму заявив, що не знає загиблого цивільного.
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Ще два поліцейських та один парафіянин отримали поранення.
"Бандити були озброєні десятьма пляшками з запалювальною сумішшю, двоствольною рушницею, з якої вони вели вогонь", - цитує Інтерфакс заяву співробітника поліції. В нападників також були пістолети, ножі та сокири, передає це ж агентство.
Мотиви нападу поки що не відомі. Керівник Чечні Рамзан Кадиров раніше заявив, що нападники начебто хотіли захопити в церквах заручників.
Храм Архангела Михаїла знаходиться у центрі Грозного і це єдиний православний храм у місті.