Напад на православний храм у Чечні: є жертви

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В столиці Чечні Грозному четверо людей здійснили напад на православну церкву Архангела Михаїла.

В результаті нападу загинули щонайменше троє людей - двоє поліцейських та один цивільний.

Усіх нападників силовики вбили.

В заяві Слідчого комітету Росії наголошується, що окрім поліцейських в храмі було вбито "одну людину з цивільних", її особа встановлюється. Настоятель храму заявив, що не знає загиблого цивільного.

Ще два поліцейських та один парафіянин отримали поранення.

"Бандити були озброєні десятьма пляшками з запалювальною сумішшю, двоствольною рушницею, з якої вони вели вогонь", - цитує Інтерфакс заяву співробітника поліції. В нападників також були пістолети, ножі та сокири, передає це ж агентство.

Мотиви нападу поки що не відомі. Керівник Чечні Рамзан Кадиров раніше заявив, що нападники начебто хотіли захопити в церквах заручників.

Храм Архангела Михаїла знаходиться у центрі Грозного і це єдиний православний храм у місті.