Оголошено переможців Каннського фестивалю
Головний приз - Золоту пальмову гілку 71-го Каннського фестивалю отримав японський режисер Хірокадзу Корееда за фільм "Крамничні злодюжки" про родину дрібних злодіїв, яка забирає з вулиці безпритульну дитину.
Гран-прі фестивалю виграв Спайк Лі за комедійний трилер "Чорний куклукскланівець"
Фільм розповідає історію поліцейського-афроамериканця з Колорадо-Спрінгз, який проникає в місцеве відділення Ку-клукс-клану і навіть завойовує симпатії його членів.
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Найкращим актором на фестивалі визнали Марселло Фонте, який зіграв у фільмі Маттео Ґарроне "Собачник", а найкращою акторкою - Самал Єслямову за фільм про мігрантів у Москві "Айка".
Кращим режисером назвали поляка Павла Павліковського, який зняв фільм "Холодна війна". У 2015 році Павліковський отримав "Оскар" за кращий фільм іноземною мовою - за картину "Іда".
Приз журі отримала ліванська режисерка Надін Лабакі за фільм "Кафарнаум".
А у п'ятницю оголосили переможців у програмі фестивалю "Особливий погляд". Приз за кращу режисуру за фільм "Донбас" отримав режисер Сергій Лозниця.