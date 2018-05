Хто цей проповідник, який приголомшив гостей весілля Гаррі та Меган?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Єпископа Майкла Каррі запросили виголосити промову на весіллі

Американський єпископ Майкл Каррі привернув загальну увагу до своєї персони довгою та пристрасною проповіддю на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

Єпископ Каррі з Чикаго натхненно говорив про силу любові та цитував Мартіна Лютера Кінга.

"У любові є сила, не варто її недооцінювати", - сказав він.

Настільки барвиста промова досі не була традиційною для весіль членів королівської родини.

Його високопреосвященство Майкл Каррі 2015 року став першим чорношкірим єпископом Єпископальної церкви США, яка є відгалуженням Англіканської церкви.

Звернення єпископа, сповнене історичними паралелями, викликало посмішки у багатьох парафіян, серед яких були Девід Бекхем та герцогиня Корнуольська. Інші гості не змогли приховати здивування.

Наречена, яка попросила єпископа виголосити промову на весіллі, і наречений сіли, взявшись за руки, поруч з проповідником.

Єпископ Каррі звернувся до присутніх зі словами "брати та сестри".

"Коли любов буде правити світом, злидні залишаться у минулому. Коли любов буде правити світом, на Землі запанує рай, - промовив єпископ слова афроамериканського госпелу Down by the Riverside, який в минулому співали раби. - Коли любов буде правити світом, ми складемо наші мечі й щити на березі річки та не будемо більше воювати. Коли любов буде правити світом, то всім знайдеться місце, всім божим дітям".

У якийсь момент єпископ Каррі усвідомив, що промова затягнулася, і сказав: "Адже ми вас маємо ще одружити!"

До початку церемонії глава Англіканської церкви архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який проводив церемонію в каплиці Святого Георгія, сказав, що вкрай радий, що принц та його наречена покликали виступити єпископа Каррі, назвавши його "блискучим наставником та проповідником".

Деякі присутні назвали його промову "вогняною", а колишній лідер Лейбористської партії Ед Мілібенд зізнався, що єпископ Каррі міг би навіть з нього зробити вірянина.

"Вогонь, вогонь, вогонь"

Копирайт изображения Reuters

Слово "вогонь" єпископ згадував у промові багато разів. Він цитував французького теолога та філософа XX століття П'єра Тейяра де Шардена, колишнього священика Ордена єзуїтів.

Як нагадав присутнім єпископ Каррі, де Шарден говорив, що "відкриття та приборкання вогню було одним з найбільших технологічних відкриттів в історії людства".

Потім він перерахував усі сфери життя, де використовується вогонь - від приготування їжі до авіації і навіть "трансляції наживо цього весілля по всьому світу".

Потім єпископ повернувся до де Шардена, який казав, що "якщо людство колись зможе приборкати енергію любові, то це виявиться ще одним моментом в історії, коли ми знову відкриємо вогонь".

"Коли ми виявимо спокутну силу любові, то наш старий світ ми переробимо в новий світ", - наголосив єпископ.

Звертаючись до нареченого і нареченої, він завершив свою промову такими словами: "Брат мій, сестра моя, Бог любить вас, Бог благословляє вас, і нехай Бог обіймає всіх нас у своїх всемогутніх десницях".

Хто такий Майкл Каррі?

Він був висвячений в сан священика в 1978 році і зараз є керівним єпископом Єпископальної церкви США. Пан Каррі відстоює соціальну справедливість, захищає іммігрантів та рівні права в шлюбі.

Зовсім недавно він проводив активну кампанію за створення сімейних та освітніх центрів, виступав за інвестиції в бідні міські райони в трьох своїх парафіях - в Північній Кароліні, Огайо та Меріленді.

У Північній Кароліні з його допомогою вдалося переорієнтувати церковні пріоритети на збір пожертвувань для закупівлі антималярійних сіток, що допомогло зберегти життя понад 100 тисяч людей.

Єпископ Каррі став на захист Єпископальної церкви, яка дозволила в 2015 році вінчання в церкві одностатевим парам, що призвело до того, що деякі інші церкви розірвали зв'язки з нею.

Єпископальна церква США - одна з двох англіканських церков у світі, яка дозволила одностатевим парам укладати шлюб у церкві. Іншою стала Єпископальна церква Шотландії.