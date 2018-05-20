Режисера Люка Бессона звинуватили в зґвалтуванні

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Паризька поліція розслідує звинувачення у зґвалтуванні, яке висунули проти одного з найвідоміших французьких режисерів Люка Бессона.

Скаргу до поліції Парижа в п'ятницю подала акторка, ім'я якої не називають.

"Люк Бессон категорично заперечує ці фантастичні звинувачення", - заявив агентству AFP юрист режисера Тьєррі Маремберт.

Юрист додав, що режисер знає жінку, яка подала скаргу, але "ніколи не поводився із у неналежний спосіб".

AP повідомляє, що мова йде про інцидент у готелі "Брістоль" в Парижі з 27-річною жінкою.

За даними джерел AFP, актриса стверджувала, що була з паном Бессоном у відносинах майже два роки, а він хотів від неї близькості, яка була пов'язана з роботою.

За версією радіо Europe 1, яке першим повідомило про звинувачення, жінка поскаржилася, що "випила чашку чаю, відчула себе погано і втратила свідомість", а прийшла в себе під час нападу сексуального характеру.

Про звинувачення стало відомо в день закриття Каннського кінофестивалю, одним із лейтмотивів якого була боротьба з сексуальними домаганнями.

Французький уряд спільно з оргкомітетом фестивалю оголосив про те, що в його рамках буде працювати "гаряча лінія" для тих, хто став жертвою домагань.

Каннський фестиваль раніше співпрацював із звинуваченим у сексуальних злочинах продюсером Гарві Вайнштайном.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Гарві Вайнштайн звільнений з його ж кінокомпанії.

Деякі з епізодів домагань, в яких його звинувачують, імовірно відбулися саме в Каннах. Зокрема, акторка Азія Ардженто стверджує, що пан Вайнштайн зґвалтував її у каннському готелі Кап-дю-Еден-Рок в 1997 році.

59-річний Бессон одружений на кінопродюсерці Вірджинії Сіллі, у режисера троє дітей від неї і двоє від попередніх шлюбів.

Режисер, продюсер і сценарист, пан Бессон став відомим завдяки таким картинам, як "Блакитна безодня", "Леон", "Підземка" і "П'ятий елемент".

Одна з його останніх робіт - науково-фантастичний епос "Валеріан і місто тисячі планет", де головні ролі виконали Дейн Дехан і Кара Делевінь.