Українка Світоліна обіграла першу ракетку світу

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Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA серії Premier 5 у Римі.

У фінальному матчі вона у двох сетах перемогла першу ракетку світу румунку Сімону Халеп.

Перший сет тривав лише 19 хвилин і завершився з рахунком 6:0, другий - 6:4.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У світовому рейтингу тенісисток Еліна Світоліна поки що на 4 місці, а Сімона Халеп (ліворуч) на 1-му

Призовий фонд турніру складав $3,3 млн.

Минулого року пані Світоліна вже перемагала у турнірі WTA у Римі.

У нинішньому сезоні для Світоліної це вже 3 титул WTA, після змагань у Дубаї та австралійському Брісбені.

У світовому рейтингу тенісисток Еліна Світоліна на 4 місці.

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