Українка Світоліна обіграла першу ракетку світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA серії Premier 5 у Римі.
У фінальному матчі вона у двох сетах перемогла першу ракетку світу румунку Сімону Халеп.
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Перший сет тривав лише 19 хвилин і завершився з рахунком 6:0, другий - 6:4.
Призовий фонд турніру складав $3,3 млн.
Минулого року пані Світоліна вже перемагала у турнірі WTA у Римі.
У нинішньому сезоні для Світоліної це вже 3 титул WTA, після змагань у Дубаї та австралійському Брісбені.
У світовому рейтингу тенісисток Еліна Світоліна на 4 місці.
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