Герцог і герцогиня Сассекські залишили Віндзор

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Нещодавно одружені герцог і герцогиня Сассекські залишили Віндзорський замок на знак завершення королівських святкувань.

Пара залишилася в замку в суботу після вечірки із 200 друзями та родиною, яку влаштовував принц Чарльз.

Подробиці медового місяця принца Гаррі та Меган ще не підтверджені.

Але їхньою першою подією у якості офіційного подружжя стане святкування 70-річчя принца Чарльза в Букінгемському палаці у вівторок.

Раніше Королівська родина подякувала на своїй сторінці у Twitter усім, хто приїхав у Віндзор на весілля.

Пропустити Twitter допис , автор: @RoyalFamily Thank you to everyone who came to Windsor and those who followed from around the UK, the Commonwealth, and the world today. Congratulations once again to the newly-married Duke and Duchess of Sussex. #royalwedding pic.twitter.com/SQWQg5ZsOq — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 травня 2018 р.

"Спасибі всім, хто приїхав у Віндзор та тим, хто спостерігав з усієї Великої Британії, Співдружності та всього світу сьогодні. Ще раз вітаємо молодят герцога і герцогиню Сассекських," - йдеться у повідомленні.

Глядачі у всьому світу спостерігали за церемонією у каплиці Св. Георгія через телетрансляцію.

Лише у Великій Британії понад 13 мільйонів людей переглянули телевізійний ефір на BBC One.

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Тисячі людей вишикувалися вулицями Віндзора, щоб спостерігати за парою, коли вони вирушили з церемонії на конях.

Весільні святкування завершилися обідом та феєрверками в будинку Frogmore, поблизу замку Віндзор.

На вечірці Меган змінила свою весільну сукню на іншу білосніжну з відкритими руками, а принц Гаррі одягнув смокінг.

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