Герцог і герцогиня Сассекські залишили Віндзор
Нещодавно одружені герцог і герцогиня Сассекські залишили Віндзорський замок на знак завершення королівських святкувань.
Пара залишилася в замку в суботу після вечірки із 200 друзями та родиною, яку влаштовував принц Чарльз.
Подробиці медового місяця принца Гаррі та Меган ще не підтверджені.
Але їхньою першою подією у якості офіційного подружжя стане святкування 70-річчя принца Чарльза в Букінгемському палаці у вівторок.
Раніше Королівська родина подякувала на своїй сторінці у Twitter усім, хто приїхав у Віндзор на весілля.
"Спасибі всім, хто приїхав у Віндзор та тим, хто спостерігав з усієї Великої Британії, Співдружності та всього світу сьогодні. Ще раз вітаємо молодят герцога і герцогиню Сассекських," - йдеться у повідомленні.
Глядачі у всьому світу спостерігали за церемонією у каплиці Св. Георгія через телетрансляцію.
Лише у Великій Британії понад 13 мільйонів людей переглянули телевізійний ефір на BBC One.
Тисячі людей вишикувалися вулицями Віндзора, щоб спостерігати за парою, коли вони вирушили з церемонії на конях.
Весільні святкування завершилися обідом та феєрверками в будинку Frogmore, поблизу замку Віндзор.
На вечірці Меган змінила свою весільну сукню на іншу білосніжну з відкритими руками, а принц Гаррі одягнув смокінг.
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